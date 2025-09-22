В течение 19-22 сентября злотый значительно колебался от 10 до 11, 46 гривен. В целом в сентябре наблюдается умеренное удешевление валюты.

Какой официальный курс злотого по НБУ 22 сентября?

Официальный курс злотого 22 сентября достиг 11,35 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.

Его цена уменьшилась на 11 копеек по сравнению с 21 сентября. В целом злотый продолжает постепенно дешеветь.

Какой курс злотого в банках и обменниках?

По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 22 сентября такой:

покупка – 11,05 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 21 сентября);

продажа – 11,82 гривен за злотый (-3 копейки по сравнению с 21 сентября).

Зато средняя стоимость злотого в обменниках такова:

покупка – 11,36 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 21 сентября);

продажа – 11,45 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 21 сентября).

Сколько гривен в 100 злотых?

если обменивать 100 злотых в банке, можно получить 1 105 гривен;

при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить 1 136 гривен.

За сколько гривен можно купить 100 злотых?

Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:

в банке – 1 182 гривны за 100 злотых;

в обменнике – 1 145 гривен за 100 злотых.

