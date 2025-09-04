Курс злотого помірно коливається, збільшуючись чи зменшуючись на кілька копійок. Загалом курс залишається у межах 11,30 гривень.

Який офіційний курс злотого за НБУ 4 вересня?

Курс злотого 4 вересня сягнув 11,33 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний курс НБУ.

Його ціна зросла на 3 копійки у порівнянні з 3 вересня.

Який курс злотого у банках та обмінниках?

"Мінфін" стверджує, що середній курс злотого у банках 4 вересня такий:

купівля – 11,02 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 3 вересня);

продаж – 11,67 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 3 вересня).

Натомість середня вартість злотого в обмінниках трохи змінилася:

купівля – 11,22 гривні за злотий (+2 копійки у порівнянні з 3 вересня);

продаж – 11,30 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 3 вересня).

Скільки гривень у 100 злотих?

Залежно від місця обміну, ціна буде різнитися:

якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 102 гривні;

, можна отримати 1 102 гривні; при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 122 гривень.

За скільки гривень можна купити 100 злотих?

Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:

у банку – 1 167 гривень за 100 злотих;

– 1 167 гривень за 100 злотих; в обміннику – 1 130 гривні за 100 злотих.

Які прогнози щодо злотого та інших валют у вересні?