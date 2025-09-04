4 вересня, 12:21
Курс стабільний: скільки коштує злотий 4 вересня
Основні тези
- Офіційний курс польського злотого 4 вересня за даними НБУ становить 11,33 гривень, зрісши на 3 копійки з попереднього дня.
- Середній курс злотого в банках: купівля – 11,02 грн, продаж – 11,67 грн; в обмінниках: купівля – 11,22 грн, продаж – 11,30 грн.
Курс злотого помірно коливається, збільшуючись чи зменшуючись на кілька копійок. Загалом курс залишається у межах 11,30 гривень.
Який офіційний курс злотого за НБУ 4 вересня?
Курс злотого 4 вересня сягнув 11,33 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний курс НБУ.
Його ціна зросла на 3 копійки у порівнянні з 3 вересня.
Який курс злотого у банках та обмінниках?
"Мінфін" стверджує, що середній курс злотого у банках 4 вересня такий:
- купівля – 11,02 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 3 вересня);
- продаж – 11,67 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 3 вересня).
Натомість середня вартість злотого в обмінниках трохи змінилася:
- купівля – 11,22 гривні за злотий (+2 копійки у порівнянні з 3 вересня);
- продаж – 11,30 гривень за злотий (не змінився у порівнянні з 3 вересня).
Скільки гривень у 100 злотих?
Залежно від місця обміну, ціна буде різнитися:
- якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 102 гривні;
- при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 122 гривень.
За скільки гривень можна купити 100 злотих?
Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:
- у банку – 1 167 гривень за 100 злотих;
- в обміннику – 1 130 гривні за 100 злотих.
Які прогнози щодо злотого та інших валют у вересні?
- На початку серпня тривало падіння злотого. Зокрема, офіційний 1 числа склав – 11,17 гривні. Водночас у банках та обмінниках ситуація була аналогічна до липневої. Загалом у серпні відбувалися лише незначні коливання.
- Офіційний курс долара з початку року майже не змінився, очікується стабільність долара на початку вересня з верхньою межею в 42 гривні. На міжбанку та готівковому ринку з 1 по 7 вересня курс долара очікується в межах 41,6 – 42 гривень.
- Натомість курс євро піднявся з початку року до червня, основний вплив має співвідношення долара та євро на світових ринках. В перший тиждень вересня не очікуються суттєві зміни курсу євро, зберігаючи співвідношення долара та євро в межах 1,15 – 1,2.