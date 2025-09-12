В другій половині вересня на ринку валют можна очікувати відносно стабільну ситуацію. Втім, він продовжить бути досить гнучким.

Які тенденції на ринку валют України у вересні?

Банкір Тарас Лєсовий у розмові з 24 Каналом зазначив, що завдяки режиму "керованої гнучкості" НБУ може своєчасно реагувати на потенційні загрози. Це дозволяє збалансувати ринок навіть у разі різкого зростання попиту та запобігати стрибкам курсів.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Валютний ринок зберігає всі ознаки вільного ринку. Коли пропозиція валюти зростає, регулятор послаблює важелі впливу на курсоутворення. Наразі валютний ринок є досить гнучким, але створені надійні умови для того, щоб курсові зміни не були раптовими.

У другій половині вересня, за оцінкою Лєсового, ситуація залишиться відносно стабільною:

поточні зміни курсу будуть мінімальними;

різниця між курсами купівлі та продажу не зростатиме;

розрив між безготівковим і готівковим курсами залишиться незначним;

коливання можливі як у бік підвищення, так і зниження;

обсяг валютних інтервенцій НБУ, ймовірно, становитиме близько 800 мільйонів доларів на тиждень, що є прийнятним рівнем.

Яким буде курс євро?

За оцінками експерта, курс євро буде більш активним, адже формується переважно під впливом глобальної динаміки пари долар/євро.

Важливо! В Україні можливі коливання євро відбуватимуться частіше, ніж у долара, проте суттєвого відриву вартості євро від американської валюти не очікується.

Банкір наголошує, що поспішно скуповувати євро немає сенсу – серпневий досвід показав, що після швидкого зростання відбувається таке ж швидке "відкочування" курсу.

Якими будуть загальні характеристики валютного ринку з 15 по 21 вересня?

Коридори валютних коливань: 41,15 – 41,60 гривні за долар та 47,50 – 49 гривень за євро (на міжбанку); 41,15 – 41,50 гривні за долар та 47,50 – 49 гривень за євро (на готівковому ринку).

Поточні щоденні коливання: міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривні, обмінні пункти – до 0,30 гривні.

Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,15 гривні за долар, до 0,20 гривні за євро; комбанки – до 0,50 – 0,60 гривні за долар, до 0,80 – 1 гривні за євро; обмінні пункти – до 0,60 – 1 гривні за долар, до 1 – 1,30 гривні за євро.

Різниця курсів купівлі: комбанки – 0,20 – 0,30 гривні за долар, 0,30 – 0,50 гривні за євро; обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, 0,50 – 0,70 гривні за євро.

Різниця курсів продажу: комбанки – 0,10 – 0,20 гривні за долар, 0,20 – 0,30 гривні за євро; обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, до 0,50 гривні за євро.

Середня різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку: 0,10 – 0,15 гривні.

Важливо! Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу.

Що важливо знати про курси валют?