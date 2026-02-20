Львів'яни отримали більші платіжки: чому квартплата зросла по всій Україні
- У лютому мешканці багатоповерхівок по Україні отримали рахунки зі збільшеною квартплатою, зокрема у Львові на 20%.
- Зростання тарифів пов'язане з підвищенням "мінімалки", що впливає на вартість послуг, зокрема оплату праці комунальників.
У лютому мешканці багатоповерхівок отримали оновлені рахунки за утримання будинків і прибудинкових територій. У Львові сума в платіжках зросла приблизно на 20%, а подекуди – навіть більше.
Чому зросла квартплата в Україні?
У Львівській міській раді пояснили, з чим пов'язані зміни. На вартість послуг безпосередньо вплинуло підвищення "мінімалки".
Одним з основних складників тарифу є зарплата працівників комунальних підприємств, компаній-управителів і суміжних сервісів, як-от обслуговування ліфтів, аварійних служб тощо.
З 1 січня в Україні відбулося загальнодержавне підвищення мінімальної заробітної плати – з 8 000 до 8 647 гривень.
Такого підвищення у нас не було вже два роки… У тарифі закладена вартість роботи людей, і після підняття "мінімалки" потрібно передбачати більше коштів на зарплати,
– пояснив перший заступник мера Андрій Москаленко.
У середньому по Львову ріст сум у платіжках становить 20%. Однак цей показник приблизний, адже все залежить від конкретного будинку – площі сходової клітки, наявності ліфтів тощо.
Приклад: якщо раніше квартплата за однокімнатну квартиру в місті складала орієнтовно 320 гривень, то тепер сума зросла приблизно на 60 гривень і становить уже 380 гривень на місяць.
Посадовець наголосив, що збільшення вартості відбулося в усіх українських містах, подекуди навіть суттєвіше, аніж у Львові. І причина всюди одна – підвищення мінімальної заробітної плати.
Нагадаємо, раніше в Центрі протидії дезінформації спростували чутки про нібито підготовку законодавчих ініціатив для підвищення тарифів на електроенергію й тепло для населення.
Що ще варто знати про комунальні послуги?
Нагадаємо, граничний рівень доходу для отримання пільг на житлово-комунальні послуги зріс до 4 660 гривень через збільшення прожиткового мінімуму.
Раніше в ексклюзивному коментарі 24 Каналу заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський розповів, що вважає доцільним впровадження регіональної градації тарифів по Україні – із ринковим ціноутворенням.