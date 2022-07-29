Латвія відновлює закупівлю російського газу – платитимуть у євро

Латвія, яка з 2023 року має повністю відмовитися від газу з росії, відновила закупівлю російського блакитного палива. Оператор газотранспортної системи Латвії відновив закупівлю газу через посередника.

Латвія не купує газ у "Газпрому"

Про це заявив голова Latvijas gāze Айгарс Калвітіс. Він підтвердив, що компанія відновила закупівлю російського газу, але розплачується за нього не рублями, а євро.

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Айгарс Калвітіс наголосив, що компанія купує газ не в "газпрому", а в іншої компанії, яку він відмовився назвати, оскільки "це комерційна інформація".

Latvijas gāze зараз купує газ, але ми не купуємо газ у "газпрому", тому що не можемо розрахуватися з "газпромом". У нас є інший постачальник,

– сказав глава Latvijas gāze.

Країни Балтії відмовилися від російського газу

Країни Балтії 1 квітня повідомили, що більше не будуть імпортувати російський природний газ. Литва 2 квітня стала першою країною в ЄС, яка відмовилася від імпорту російського газу. Уже 3 квітня імпорт блакитного палива з росії припинили Латвія та Естонія.

Втім, у Латвії вирішили повністю відмовитися від російського газу з 1 січня 2023 року. У середині липня Латвійський Сейм затвердив остаточні поправки до закону про енергетику, який забороняє імпорт російського газу з 2023 року.

Окрім того, Литва, Латвія та Естонія узгодили між собою відмову від закупівель електроенергії в росії.

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