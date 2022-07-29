Латвія відновлює закупівлю російського газу – платитимуть у євро

29 липня 2022 , 17:13
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Джерело:

Delfi

Латвія, яка з 2023 року має повністю відмовитися від газу з росії, відновила закупівлю російського блакитного палива. Оператор газотранспортної системи Латвії відновив закупівлю газу через посередника.

Латвія не купує газ у "Газпрому"

Про це заявив голова Latvijas gāze Айгарс Калвітіс. Він підтвердив, що компанія відновила закупівлю російського газу, але розплачується за нього не рублями, а євро.

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Айгарс Калвітіс наголосив, що компанія купує газ не в "газпрому", а в іншої компанії, яку він відмовився назвати, оскільки "це комерційна інформація".

Latvijas gāze зараз купує газ, але ми не купуємо газ у "газпрому", тому що не можемо розрахуватися з "газпромом". У нас є інший постачальник,
– сказав глава Latvijas gāze.

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Автор: Михайло Гема