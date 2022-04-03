Відповідну заяву зробив глава латвійського оператора сховищ природного газу Conexus Baltic Grid Улдіс Баріс.

До теми Італія та Іспанія обговорили будівництво газопроводу, щоб зменшити залежність від Росії

"Якщо в когось були сумніви щодо того, чи можна довіряти поставкам з Росії, то нинішні події чітко свідчать про те, що такої впевненості більше немає", – зазначив він.

За словами Баріса, наразі потреби балтійського ринку задовольняються завдяки запасам газу, накопиченого в підземному сховищі у Латвії.

З 1 квітня російський природний газ більше не надходить до Латвії, Естонії та Литви,

– додав він.

Варто зауважити, що раніше міністерство енергетики Литви повідомило про відмову від російського газу. Тепер потреби країни задовольняються завдяки імпорту через СПГ-термінал у Клайпеді.

До теми – Литва відмовилася від газу Росії: дивіться відео