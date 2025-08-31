Деякі українці повинні терміново замінити газові лічильники
- Газові лічильники потребують регулярної повірки лічильників та заміни у разі несправності або завершення міжповірочного інтервалу.
- Заміну лічильників виконують фахівці оператора ГРМ безкоштовно, але споживач повинен забезпечити доступ до приладу; відмова від заміни може призвести до відключення від газової мережі.
Деякі газові лічильники з часом виходять з ладу. Тому потрібно регулярно проводити повірку та замінювати прилад у разі несправності.
Коли потрібно замінювати лічильник?
Газові лічильники з часом зношуються та потребують заміни, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Тернопільміськгаз".
Це потрібно, щоб правильно вимірювати обсяги споживання газу як для побутових, так і для комерційних споживачів.
Заміні підлягають лічильники, які не пройшли періодичну перевірку або ж у разі завершення міжповірочного інтервалу. Такі прилади обліку повинні бути вилучені з використання.
Що потрібно зробити для заміни лічильника?
Роботи по заміні приладів обліку фахівці оператора ГРМ виконують безкоштовно. Споживач газу має лише забезпечити вільний доступ до встановленого лічильника. Для заміни приладу необхідно заздалегідь прибрати все, що перешкоджає проведенню монтажних робіт.
При відмові споживача від встановлення нового приладу обліку, фахівці оператора ГРМ складають Акт про порушення. Це може призвести до відключення домогосподарства від газової мережі.
Що потрібну знати про повірку лічильників?
Повірка лічильника потрібна, аби не переплачувати за газ. Процедура проводиться через встановлений проміжок часу:
- для лічильників класу 1,0 – кожні 2 роки;
- для лічильників класу 1,5 – кожні 8 років.
Газові лічильники можна застосовувати лише за умови, якщо вони пройшли повірку. Для побутових споживачів всі роботи, проводять виключно фахівці Оператора газорозподільних мереж.
Періодична повірка лічильників газу, а також демонтаж і ремонт, виконується коштом Оператора газорозподільної мережі. Проте з ініціативи споживача або газорозподільної організації може проводитися позачергова повірка або експертиза лічильника. Витрати, пов’язані з позачерговою повіркою лічильника покладаються на сторону, яка є ініціатором її проведення.