Деякі газові лічильники з часом виходять з ладу. Тому потрібно регулярно проводити повірку та замінювати прилад у разі несправності.

Коли потрібно замінювати лічильник?

Газові лічильники з часом зношуються та потребують заміни, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Тернопільміськгаз".

Це потрібно, щоб правильно вимірювати обсяги споживання газу як для побутових, так і для комерційних споживачів.

Заміні підлягають лічильники, які не пройшли періодичну перевірку або ж у разі завершення міжповірочного інтервалу. Такі прилади обліку повинні бути вилучені з використання.

Що потрібно зробити для заміни лічильника? Роботи по заміні приладів обліку фахівці оператора ГРМ виконують безкоштовно. Споживач газу має лише забезпечити вільний доступ до встановленого лічильника. Для заміни приладу необхідно заздалегідь прибрати все, що перешкоджає проведенню монтажних робіт.

При відмові споживача від встановлення нового приладу обліку, фахівці оператора ГРМ складають Акт про порушення. Це може призвести до відключення домогосподарства від газової мережі.