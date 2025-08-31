Когда нужно заменять счетчик?

Газовые счетчики со временем изнашиваются и требуют замены, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Тернопольгоргаз".

Это нужно, чтобы правильно измерять объемы потребления газа как для бытовых, так и для коммерческих потребителей.

Замене подлежат счетчики, которые не прошли периодическую проверку или же в случае завершения межповерочного интервала. Такие приборы учета должны быть изъяты из использования.

Что нужно сделать для замены счетчика? Работы по замене приборов учета специалисты оператора ГРМ выполняют бесплатно. Потребитель газа должен лишь обеспечить свободный доступ к установленному счетчику. Для замены прибора необходимо заранее убрать все, что препятствует проведению монтажных работ.

При отказе потребителя от установки нового прибора учета, специалисты оператора ГРМ составляют Акт о нарушении. Это может привести к отключению домохозяйства от газовой сети.