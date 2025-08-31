Когда нужно заменять счетчик?
Газовые счетчики со временем изнашиваются и требуют замены, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Тернопольгоргаз".
Это нужно, чтобы правильно измерять объемы потребления газа как для бытовых, так и для коммерческих потребителей.
Замене подлежат счетчики, которые не прошли периодическую проверку или же в случае завершения межповерочного интервала. Такие приборы учета должны быть изъяты из использования.
Что нужно сделать для замены счетчика?
Работы по замене приборов учета специалисты оператора ГРМ выполняют бесплатно. Потребитель газа должен лишь обеспечить свободный доступ к установленному счетчику. Для замены прибора необходимо заранее убрать все, что препятствует проведению монтажных работ.
При отказе потребителя от установки нового прибора учета, специалисты оператора ГРМ составляют Акт о нарушении. Это может привести к отключению домохозяйства от газовой сети.
Что нужно знать о поверке счетчиков?
Поверка счетчика нужна, чтобы не переплачивать за газ. Процедура проводится через установленный промежуток времени:
- для счетчиков класса 1,0 – каждые 2 года для счетчиков класса 1 0 каждые 2 года;
- для счетчиков класса 1,5 – каждые 8 лет.
Газовые счетчики можно применять только при условии, если они прошли поверку. Для бытовых потребителей все работы, проводят исключительно специалисты Оператора газораспределительных сетей.
Периодическая поверка счетчиков газа, а также демонтаж и ремонт, выполняется за счет Оператора газораспределительной сети. Однако по инициативе потребителя или газораспределительной организации может проводиться внеочередная поверка или экспертиза счетчика. Расходы, связанные с внеочередной поверкой счетчика возлагаются на сторону, которая является инициатором ее проведения.