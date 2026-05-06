Жителі 2 українських областей зможуть отримати спеціальну допомогу: про кого йдеться

Жителі Запорізької та Дніпропетровської областей зможуть отримати спеціальну допомогу. Вона надається громадською організацією Fight For Right (FFR) у партнерстві з Fund for Local Development (FLD) та Première Urgence Internationale (PUI).

Хто з громадян може отримати нову допомогу?

На нову допомогу мають право саме люди з інвалідністю, що були евакуйовані. Дізнатися більше та пройти реєстрацію для отримання цієї підтримки можна на офіційному ресурсі організації.

Ця підтримка поширюється на:

оренду житла;

оплату комуналки.

Аби отримати цю допомогу, особа зобов'язана мати офіційний статус ВПО. Також є обов'язковими:

наявність посвідчення, що підтверджує інвалідність;

наявність документів про пошкодження чи повне знищення житла.

Важливо! Йдеться про житло, що належить саме заявнику чи заявниці.

Зауважимо, при реєстрації на цю допомогу потрібно заповнити анкету. Там необхідно вказати точні дані, зокрема, про сімейний статус та наявність дітей.

Потрібно розуміти, що заповнення форми ще не гарантує надання цієї допомоги. Це лише заявка, що буде перевірена спеціалістами. Кінцеве рішення ухвалять згодом.

Наразі Fight For Right надає допомогу і з евакуацією людям з інвалідністю. Їм пропонують переміщення з низки небезпечних регіонів на спецавтомобілях, повідомляє на своїй офіційній сторінці у фейсбуці FFR.

Не лишайтеся наодинці з викликами війни,

– закликає організація.

Що важливо знати про евакуацію, яку допомагає проводити FFR?