15 листопада Росія випустила по Україні ракет на суму до 900 мільйонів доларів
Джерело:Forbes
Вчора, 15 листопада, Росії масова ракетна атака по Україні обійшлась до 900 мільйонів доларів. Більшість ракет були збиті силами ППО.
Вартість ракетної атаки по Україні
У Forbes порахували, що випуск понад 90 ракет по Україні коштував державі-агресорці від 700 до 900 мільйонів доларів. Це був один із наймасованіших обстрілів з початку повномасштабної війни.
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Вчора Росія запускала по Україні ракети Х-101 та Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту- 95 і Ту-160.
Основну масу ракет було випущено з бомбардувальників з району Каспію та Ростовської області, повідомив спікер Повітряних сил Юрій Ігнат. Решта ракет – "Калібр", запускали з акваторії Чорного моря.
Як рахували у Forbes
Для розрахунку вартості масового ракетного обстрілу 15 листопада Forbes використовував такі оцінки:
- вартість ракети Х-101 — 13 мільйонів доларів,
- "Калібр" — 6,5 мільйонів доларів,
- Х-555 — 4 мільйони доларів.
Попередній масований ракетний обстріл усієї території України росіяни влаштували 10 жовтня. Тоді війська держава-агресорка випустила 84 крилаті ракети та 24 безпілотники. Їх вартість склала від 400 до 700 мільйонів доларів.Зверніть увагу! За перші два місяці війни росіяни випустили по Україні понад 1,3 тисячі ракет. Це агресорці-Росії коштувало 7,5 мільярда доларів.
Масова ракетна атака 15 листопада: коротко
- Тривога під час масового ракетного обстрілу тривала близько чотирьох годин. Радник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко. Окупанти запустили понад 90 ракет, 70 з яких було збито силами ППО.
- Внаслідок ракетної атаки деякі міста та населенні пункти залишились без електроенергії. Так, наприклад, 80% Льову залишилась без світла, тепла та гарячої води.
- Також згодом стало відомо, що дві ракети впали на фермерське господарство у польському селі поблизу кордону з Україною. В результаті чого загинуло двоє поляків.
- Ринок акцій в Росії обвалився після ударів по Польщі.