Росія знову атакувала ТЕС ДТЕК: серйозно пошкоджено обладнання

Окупанти масовано обстріляли Україну. Основний удар припав на об'єкти енергетичної інфраструктури.

Окупанти вкотре влучили по теплоелектростанції ДТЕК. Про це повідомили у компанії, передає 24 Канал.

Що відомо про удар по ТЕС?

Внаслідок атаки обладнання ТЕС зазнало серйозних пошкоджень. Наразі фахівці працюють над усуненням наслідків обстрілу.

У ДТЕК заувадили, що росіяни вдарили по ТЕС компанії вже 210-ий раз з початку повномасштабного вторгнення.

До слова, масований удар 8 листопада вивів з ладу усі ТЕС "Центренерго". Ті більше не генерують електроенергію. У товаристві зазначили, що упродовж ночі ворог гатив по теплоелектростанціях, які не є військовими об'єктами. Там працюють винятково цивільні.

Зверніть увагу! Доктор економічних наук Андрій Длігач в ефірі 24 Каналу зазначив, що минулої зими обстрілів було менше, тому Україна сповільнила децентралізацію енергетики. Тепер Росія змінила тактику – завдає більше ударів, зокрема по ключових енергетичних вузлах. Через низький резерв приток і обмежені можливості імпорту є ризик, що енергосистема розділиться на дві частини. Навіть енергонезалежні містечка залишаються прив'язаними до магістральних газових ліній.

Які наслідки атаки на Україну 8 листопада?