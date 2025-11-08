Росія знову атакувала ТЕС ДТЕК: серйозно пошкоджено обладнання
- Росія масовано обстріляла Україну.
- Ворог знову вдарив по ТЕС ДТЕК.
Окупанти масовано обстріляли Україну. Основний удар припав на об'єкти енергетичної інфраструктури.
Окупанти вкотре влучили по теплоелектростанції ДТЕК. Про це повідомили у компанії, передає 24 Канал.
Що відомо про удар по ТЕС?
Внаслідок атаки обладнання ТЕС зазнало серйозних пошкоджень. Наразі фахівці працюють над усуненням наслідків обстрілу.
У ДТЕК заувадили, що росіяни вдарили по ТЕС компанії вже 210-ий раз з початку повномасштабного вторгнення.
До слова, масований удар 8 листопада вивів з ладу усі ТЕС "Центренерго". Ті більше не генерують електроенергію. У товаристві зазначили, що упродовж ночі ворог гатив по теплоелектростанціях, які не є військовими об'єктами. Там працюють винятково цивільні.
Зверніть увагу! Доктор економічних наук Андрій Длігач в ефірі 24 Каналу зазначив, що минулої зими обстрілів було менше, тому Україна сповільнила децентралізацію енергетики. Тепер Росія змінила тактику – завдає більше ударів, зокрема по ключових енергетичних вузлах. Через низький резерв приток і обмежені можливості імпорту є ризик, що енергосистема розділиться на дві частини. Навіть енергонезалежні містечка залишаються прив'язаними до магістральних газових ліній.
Які наслідки атаки на Україну 8 листопада?
- Ворог уночі запустив понад 500 дронів і ракет. Особливістю цієї атаки стало те, що противник збільшив частку балістики в масованому обстрілі. 32 з 45 ракет, які атакували Україну, були балістичними.
- У такий спосіб росіяни хочуть завдати більше руйнувань. Відомо, що балістика летить швидше і її важче перехопити, ніж крилаті ракети.
- Основний удар припав на центральні області України. Найбільше постраждали Полтавщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, Харківщина.