Шмигаль відповів, чи будуть вимикати світло по всій Україні через удар по енергооб'єктах

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував наслідки жорстокої російської атаки по енергетиці України. За його словами, ситуація в енергетиці контрольована.

На жаль, цей підступний удар став найбільшим ударом по енергетиці за останній час. Зараз найважча ситуація в Харкові – там сотні тисяч людей досі без світла.

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Чи будуть вимикати світло після удару

Масований ракетний удар росії проти енергетичної та цивільної інфраструктури. Ворог цього ранку атакував низку регіонів із застосуванням різних типів ракет і дронів. Внаслідок обстрілу спостерігаються проблеми з електропостачанням у деяких областях. Загалом ситуація в енергетиці контрольована, потреби у відключеннях по всій країні немає,

– написав прем'єр.

Він наголосив, що наша держава потребує більше зброї та більше систем ППО. А от росіяни мають отримати більше санкцій і опинитися в більшій ізоляції. "Війна має стати непідйомним тягарем для агресора", – зазначив Шмигаль. Масована атака по Україні 22 березня – карта уражень / Інфографіка UA War Infografics

Коли людям повернуть світло

22 березня було вражено близько 20 підстанцій, електростанції, зокрема ДніпроГЕС. Але все ж енергосистема України цілісна та працює стабільно.

"Завдяки додатковому захисту наших енергооб'єктів ми витримали удар. Дефіциту потужностей немає і наразі не прогнозується. Ремонтні бригади працюють 24/7, аби якнайшвидше відновити електропостачання до українських домівок", – відзначив прем'єр.

Світло будуть повертати в три етапи:

спочатку заживлять критичну інфраструктуру (теплопостачання, водопостачання, лікарні);

потім заживлять населення;

а на третьому етапі — промисловість.

Щоб заживити всіх побутових споживачів, імовірно, знадобиться доба. Усе відновлять, але поступово. Про перебіг робіт інформуватимуть "Укренерго" та Міністерство енергетики.

Яка ситуація в енергетиці зараз

Одеса та Одеський район змушені перейти на екстрені відключення світла. Пошкодження після обстрілу значні, тож графіки відключень наразі застосовувати неможливо.

У Львівській області було влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури, але про запровадження графіків відключення електроенергії поки не йдеться.

Про ситуацію зі світлом після масованої атаки 22 березня читайте у нашому великому матеріалі.