Україна не потребуватиме великих ТЕС: очільник Укренерго про майбутнє енергетики

У майбутньому в Україні вже не будуватимуть великих ТЕС. Традиційна теплова генерація відходить в минуле, оскільки вона не отримає фінансування, здатного забезпечити її розвиток.

Чому великі ТЕС відходять у минуле?

Про майбутню структуру системи генерації електроенергії в Україні розповів голова правління Укренерго Віталій Зайченко в інтерв’ю LB.

Дивіться також Кудрицький назвав єдиний спосіб захистити енергетику від російських атак

Ніхто зараз не будує за свої кошти, їх беруть у міжнародних фінансових організацій, а вони всі націлені на розвиток зеленої генерації,

– зазначив Зайченко.

Він розповів, що зараз Укренерго працює над Звітом з адекватності і достатності генерації. У ньому фахівці компанії представлять своє бачення майбутньої енергосистеми.

На їхню думку, базовою повинна стати атомна генерація, потужність якої навіть потрібно дещо збільшити. Адже через фактичну втрату Запорізької АЕС Україні необхідно додатково ще близько 2 гігаватів такої базової генерації.

Окрім того, у компанії вважають, що необхідно розвивати напівпікову генерацію, за яку раніше відповідали ТЕС.

Віталій Зайченко Голова правління НЕК "Укренерго" В майбутньому це будуть, скажімо, біогазові електростанції, що працюватимуть як "зелені". Плюс розвиток відновлюваних джерел енергії в комплексі з високоманевреною генерацією і акумуляцією – оце наше майбутнє.

Очільник Укренерго додав, що наразі технології дешевшають, тож цілком реально, що інвестори зацікавляться такими проєктами. Однак будувати гігантські комплекси на зразок ЗАЕС разом із Запорізькою ТЕС потужністю 10 гігаватів на одному майданчику більше не будуть.

ЗАЕС будувалася під потреби таких же потужних гігантських споживачів – металургійних комбінатів. Але все змінюється. Зараз споживання йде в інший бік – датацентри, невеликі виробництва, які споживають економно,

– пояснив Зайченко.

Зауважте! За оцінками Укренерго, оновлена енергосистема працюватиме з викидами вуглекислого газу на рівні з нинішніми, але буде вигідніша економічно.

Які "міні-ТЕЦ" вже отримала Україна?

Нагадаємо, за останні роки Україна безплатно отримала від міжнародних партнерів майже дві сотні когенераційних установок, так званих міні-ТЕЦ. Вони частково допомогли підтримати українську інфраструктуру, яка постраждала від російських атак, пише NGL.media.

Такі когенераційні установки дозволяють одночасно виробляти електричну та теплову енергію з одного джерела. Наприклад, від США в Україну надійшли "міні-ТЕЦ", які працюють на газі.

Можна сказати, що це великий міський генератор, який, крім виробництва електрики, ще й гріє воду. Утім головний запит більшості громад полягає в електрогенерації, тепло використовується як супутній ефект роботи установки,

– зазначає видання.

Обладнання розподілили по різних містах України. Більшість установок спрямували для підсилення роботи теплокомуненерго.

Зауважте! Обладнання надходило в Україну за "Проєктом енергетичної безпеки" у 2018 – 2025 роках. За інформацією Мінрозвитку, загалом USAID передав Україні 188 когенераційних установок.

Яка ситуація зі станціями в Україні?