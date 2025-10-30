Зміна пріоритетів: у Росії зарплати медиків падають, а кількість лікарів зменшується

У Росії різко зросли зарплатні пропозиції для сортувальників товарів. У третьому кварталі 2025 року (навіть без досвіду) за таку роботу пропонували в середньому 155 539 рублів на місяць, що на 74% більше, ніж роком раніше.

Що відбувається у Росії?

До обов’язків сортувальників входять прийом, розподіл і контроль якості товарів і матеріалів на складі, пише 24 Канал з посиланням на російське пропагандистське ЗМІ РБК.

Читайте також Лише тиждень після санкцій: "Лукойл" продає західні активи компанії, яку заснував друг Путіна

На другому місці в рейтингу найвищих зарплатних пропозицій (саме для кандидатів без досвіду) – вакансії ізолювальників. Тобто людей, які займаються утепленням, гідро- та шумоізоляцією конструкцій, трубопроводів і обладнання. Вони можуть розраховувати в середньому на 139 029 рублів на місяць (+63% за рік).

Такий самий приріст – 63% – зафіксовано в обрубників, які займаються обробкою металевих виробів після лиття або зварювання. Їм у середньому пропонували 133 569 рублів на місяць.

Цікаво! До першої п’ятірки також увійшли гіпсокартонники (123 967 рублів на місяць, +8%) і арматурники (122 446 рублів на місяць, +20%).

Що не так з російськими зарплатами?

При цьому зарплати початківців-сортувальників майже вдвічі перевищили зарплати російських лікарів. У червні цього року медикам середньому платили 87 012 рублів (+15,5% за рік). Про це пише медіа Moscow Times.

За словами міністра охорони здоров’я Михайла Мурашка, у Росії не вистачає близько 23,3 тисячі лікарів і 63,6 тисячі середнього медичного персоналу. Критична ситуація спостерігається в сільських районах, де медичним закладам бракує половини персоналу.

У зв’язку з дефіцитом лікарів з 1 вересня російська влада дозволила фельдшерам і акушеркам без вищої медичної освіти виконувати функції лікуючих лікарів за відсутності спеціалістів,

– йдеться у матеріалі.

Зверніть увагу! Водночас медичні заклади почали масово залучати лікарів до вахтової роботи.

Що ще відомо про проблеми з медперсоналом у Росії?