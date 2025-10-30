Смена приоритетов: в России зарплаты медиков падают, а количество врачей уменьшается

В России резко выросли зарплатные предложения для сортировщиков товаров. В третьем квартале 2025 года (даже без опыта) за такую работу предлагали в среднем 155 539 рублей в месяц, что на 74% больше, чем годом ранее.

Что происходит в России?

В обязанности сортировщиков входят прием, распределение и контроль качества товаров и материалов на складе, пишет 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское СМИ РБК.

На втором месте в рейтинге самых высоких зарплатных предложений (именно для кандидатов без опыта) – вакансии изолировщиков. То есть людей, которые занимаются утеплением, гидро- и шумоизоляцией конструкций, трубопроводов и оборудования. Они могут рассчитывать в среднем на 139 029 рублей в месяц (+63% за год).

Такой же прирост – 63% – зафиксирован у обрубщиков, которые занимаются обработкой металлических изделий после литья или сварки. Им в среднем предлагали 133 569 рублей в месяц.

Интересно! В первую пятерку также вошли гипсокартонщики (123 967 рублей в месяц, +8%) и арматурщики (122 446 рублей в месяц, +20%).

Что не так с российскими зарплатами?

При этом зарплаты начинающих сортировщиков почти вдвое превысили зарплаты российских врачей. В июне этого года медикам среднем платили 87 012 рублей (+15,5% за год). Об этом пишет медиа Moscow Times.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, в России не хватает около 23,3 тысячи врачей и 63,6 тысячи среднего медицинского персонала. Критическая ситуация наблюдается в сельских районах, где медицинским учреждениям не хватает половины персонала.

В связи с дефицитом врачей с 1 сентября российские власти разрешили фельдшерам и акушеркам без высшего медицинского образования выполнять функции лечащих врачей при отсутствии специалистов,

– говорится в материале.

Обратите внимание! В то же время медицинские учреждения начали массово привлекать врачей к вахтовой работе.

Что еще известно о проблемах с медперсоналом в России?