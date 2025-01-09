Чи планують підіймати тариф на світло: у Міненерго дали чітку відповідь

9 січня 2025, 11:09
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Автор: Катерина Добровольська

В інформаційному просторі обговорюється ймовірність значного підвищення тарифу на електроенергію з 1 червня 2025 року. У Міненерго вже прокоментували ситуацію та надали чітку відповідь щодо цих заяв з боку експертів.

Чи справді будуть перегляди тариф на електроенергію

У Міненерго повідомили, що наразі немає жодного рішення чи проєкту щодо перегляду тарифів на електроенергію для населення. Це питання навіть не розглядається, передає 24 Канал.

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У Міненерго наголосили, що поширення неправдивих заяв про тарифи є спробою ворога дестабілізувати ситуацію в Україні. У відомстві закликали громадян довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо! Народний депутат та член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в коментарі для 24 Каналу раніше теж заявляв, що наразі відсутні підстави для підвищення тарифу на електроенергію.

Щобільше, на думку Сергія Нагорняка, уряд повинен продовжити дію спеціального тарифу у розмірі 4,32 гривні, який запроваджено до кінця травня. За словами депутата, цей тариф забезпечується двома державними енергетичними компаніями – "Укргідроенерго" та "Енергоатом", які наразі мають змогу виконувати свої спеціальні обов’язки.

Звідки пішли чутки про зростання вартості електроенергії

Раніше голова Союзу споживачів комунальних послуг України Олег Попенко заявив, що державні установи, зокрема Міністерство енергетики та НАЕК "Енергоатом", підтримують ідею переходу на ринкове ціноутворення для населення. Він спрогнозував, що з 1 червня 2025 року тариф на електроенергію може зрости до 6,68 гривні за кіловат-годину, а через два-три роки – до 9 гривень.