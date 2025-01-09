Чи справді будуть перегляди тариф на електроенергію

У Міненерго повідомили, що наразі немає жодного рішення чи проєкту щодо перегляду тарифів на електроенергію для населення. Це питання навіть не розглядається, передає 24 Канал.

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У Міненерго наголосили, що поширення неправдивих заяв про тарифи є спробою ворога дестабілізувати ситуацію в Україні. У відомстві закликали громадян довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо! Народний депутат та член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в коментарі для 24 Каналу раніше теж заявляв, що наразі відсутні підстави для підвищення тарифу на електроенергію.

Щобільше, на думку Сергія Нагорняка, уряд повинен продовжити дію спеціального тарифу у розмірі 4,32 гривні, який запроваджено до кінця травня. За словами депутата, цей тариф забезпечується двома державними енергетичними компаніями – "Укргідроенерго" та "Енергоатом", які наразі мають змогу виконувати свої спеціальні обов’язки.