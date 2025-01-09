Действительно ли будут пересмотры тариф на электроэнергию

В Минэнерго сообщили, что пока нет никакого решения или проекта по пересмотру тарифов на электроэнергию для населения. Этот вопрос даже не рассматривается, передает 24 Канал.

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В Минэнерго отметили, что распространение ложных заявлений о тарифах является попыткой врага дестабилизировать ситуацию в Украинеі. В ведомстве призвали граждан доверять только официальным источникам информации.

Напомним! Народный депутат и член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в комментарии для 24 Канала ранее тоже заявлял, что сейчас отсутствуют основания для повышения тарифа на электроэнергию.

Более того, по мнению Сергея Нагорняка, правительство должно продлить действие специального тарифа в размере 4,32 гривны, который введен до конца мая. По словам депутата, этот тариф обеспечивается двумя государственными энергетическими компаниями – "Укргидроэнерго" и "Энергоатом", которые сейчас могут выполнять свои специальные обязанности.