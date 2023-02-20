Мінімалка у ЄС: скільки заробляють європейці щомісяця

20 лютого 2023, 13:30
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Джерело:

Євростат

В Європі сильно відрізняється мінімальна заробітня плата по країнах. В одних вона становить майже 400 євро, в інших – понад 2 000 євро.

Не у всіх країнах є встановлена мінімалка

Мінімальна заробітна плата в Європі варіюється від країни до країни. Тобто в деяких державах встановлено мінімальну зарплату, а в інших вона залишена на розсуд роботодавців та профспілок. 

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Станом на січень 2023 року встановлену мінімальну заробітну плату мають 22 із 27 країн-членів Євросоюзу.

Без національної мінімальної зарплати залишаються Данія, Італія, Австрія, Франція та Швеція. 

Де найвища заробітня плата у Європі

Місячна мінімальна заробітна плата в Європі варіюється від 399 євро до 2 387 євро. Цікаво, що в Україні мінімальну заробітну плату з 1 січня 2023 року встановлено на рівні 6 700 гривень, а це близько 168 євро.

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Мінімальна зарплата в Україні

Нагадуємо, що мінімалка в Україні наразі складає 6 700 гривень і залишиться без змін протягом усього року.

  • Однак в макропрогнозі від Мінекономіки передбачене підняття середньої зарплати до рівня 18 261 гривні.
  • Підвищення зарплат очікується в першу чергу у приватному секторі економіки.
  • За опитуванням Work.ua, більшість роботодавців цьогоріч планують підвищити зарплати на 8 – 30%.
Автор: Валерія Городинська