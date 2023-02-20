Мінімалка у ЄС: скільки заробляють європейці щомісяця
Джерело:Євростат
В Європі сильно відрізняється мінімальна заробітня плата по країнах. В одних вона становить майже 400 євро, в інших – понад 2 000 євро.
Не у всіх країнах є встановлена мінімалка
Мінімальна заробітна плата в Європі варіюється від країни до країни. Тобто в деяких державах встановлено мінімальну зарплату, а в інших вона залишена на розсуд роботодавців та профспілок.
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Станом на січень 2023 року встановлену мінімальну заробітну плату мають 22 із 27 країн-членів Євросоюзу.Без національної мінімальної зарплати залишаються Данія, Італія, Австрія, Франція та Швеція.
Де найвища заробітня плата у Європі
Місячна мінімальна заробітна плата в Європі варіюється від 399 євро до 2 387 євро. Цікаво, що в Україні мінімальну заробітну плату з 1 січня 2023 року встановлено на рівні 6 700 гривень, а це близько 168 євро.
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Мінімальна зарплата в Україні
Нагадуємо, що мінімалка в Україні наразі складає 6 700 гривень і залишиться без змін протягом усього року.
- Однак в макропрогнозі від Мінекономіки передбачене підняття середньої зарплати до рівня 18 261 гривні.
- Підвищення зарплат очікується в першу чергу у приватному секторі економіки.
- За опитуванням Work.ua, більшість роботодавців цьогоріч планують підвищити зарплати на 8 – 30%.