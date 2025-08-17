Загальновідомо, що станом на 2025 рік мінімальна зарплатня становить 8 000 гривень. Але це сума без врахування будь-яких податків.

Яка мінімальна зарплата у 2025 році з урахуванням податків?

Погодинна мінімальна оплата в Україні станом на поточний рік – це 48 гривень, пише 24 Канал з посиланням на Держстат.

Дана сума встановлена чинним законодавством. Йдеться про статтю 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 19 листопада 2024 року № 4059-IX.

Проте слід враховувати податки:

розмір військового збору 5%;

податок на доходи фізичних осіб 18%.

Зараз сплата військового збору становить 5% від заробітної плати. Водночас ставка податку на доходи фізичних осіб не змінилася. Для звичайного працівника вона становить 18%. Тобто із заробітної плати звичайного найманого працівника слід сплатити 23%.

З мінімальної зарплати у розмірі 8 000 гривень потрібно сплачувати так:

розмір військового збору 5% – від 8 000 грн – 400 гривень; ПДФО 18% – від 8 000 грн – 1 440 гривень.

Таким чином відрахування із заробітної плати найманого працівника у 2025 році становлять 23%,

– підсумували у Держстаті.

Зверніть увагу! Тобто загальна сума утримань з мінімальної зарплати – 1 840 гривень. Це означає, що працівник, який працює за мінімальну заробітну плату, "чистими" отримає 6 160 гривень.