Мінімальна зарплата після сплати податків у 2025 році: скільки коштів з'їдають платежі
- Мінімальна зарплата у 2025 році становить 8 000 гривень до відрахувань, з яких 23% сплачуються як податки.
- Після сплати податків працівник отримує "чистими" 6 160 гривень.
Загальновідомо, що станом на 2025 рік мінімальна зарплатня становить 8 000 гривень. Але це сума без врахування будь-яких податків.
Яка мінімальна зарплата у 2025 році з урахуванням податків?
Погодинна мінімальна оплата в Україні станом на поточний рік – це 48 гривень, пише 24 Канал з посиланням на Держстат.
Дана сума встановлена чинним законодавством. Йдеться про статтю 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 19 листопада 2024 року № 4059-IX.
Проте слід враховувати податки:
- розмір військового збору 5%;
- податок на доходи фізичних осіб 18%.
Зараз сплата військового збору становить 5% від заробітної плати. Водночас ставка податку на доходи фізичних осіб не змінилася. Для звичайного працівника вона становить 18%. Тобто із заробітної плати звичайного найманого працівника слід сплатити 23%.
З мінімальної зарплати у розмірі 8 000 гривень потрібно сплачувати так:
- розмір військового збору 5% – від 8 000 грн – 400 гривень;
- ПДФО 18% – від 8 000 грн – 1 440 гривень.
Таким чином відрахування із заробітної плати найманого працівника у 2025 році становлять 23%,
– підсумували у Держстаті.
Зверніть увагу! Тобто загальна сума утримань з мінімальної зарплати – 1 840 гривень. Це означає, що працівник, який працює за мінімальну заробітну плату, "чистими" отримає 6 160 гривень.
Чи зросте мінімалка у 2026 році?
Згідно з бюджетною декларацією на 2026 рік, мінімальна зарплата дещо збільшиться – до 8 688 гривень. Зокрема у 2027 році вона зросте до 9 374 гривень, а у 2028 році сягне 10 059 гривень.