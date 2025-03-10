Трамп погрожує збільшити мита для Мексики та Канади: коли це відбудеться

Трамп затвердив впровадження тарифів для Мексики та Канади. Зараз президент США погрожує їх збільшити.

Що відомо про збільшення тарифів для Канади та Мексики

Трамп підписав виконавчі акти, які відклали введення тарифів на всі товари з Мексики та Канади, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Тарифи для Канади та Мексики тепер мали б набрати чинності 2 квітня. Однак, як зауважив Трамп, ці мита можуть зрости після вказанної дати.

Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Америки З часом тарифи можуть зрости.

Трамп також применшив значення стрибків на фондовому ринку, які виникли нещодавно саме завдяки введенню тарифів. Новий президент США каже, що його стратегія полягає в створення сильної економіки у перспективі. Тому Трамп вважає недоцільним звертати уваги на миттєві коливання.

Якщо подивитися на Китай, у них перспектива на 100 років. Ми маємо перспективу на квартал. Ми орієнтуємось на квартали... І не можна орієнтуватися лише на це. Ти маєш робити те, що правильно. Ми будуємо величезний фундамент для майбутнього,

– каже Трамп.

Зверніть увагу! На питання журналістів про те, чи може виникнути цьогоріч рецесія Трамп сказав: "ненавиджу прогнозувати такі речі, є перехідний період, тому що те, що ми робимо, дуже масштабне". Він також заявив, що його стратегія дозволить повернути багатство в США.