Чому на Росію не наклали мито: у Білому домі здивували поясненням

4 березня Дональд Трампа впровадив мита проти Канади, Мексики та Китаю, а 2 квітня додав до них ще 180 країн. Під нові тарифи потрапила Україна, а Росія – ні.

Директор Національної економічної ради Білого дому Кевін Хассетт у коментарі телеканалу ABC News пояснив, чому Трамп не став запроваджувати тарифи проти Росії, передає 24 Канал.

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Чому для Росії зробили виняток

За словами Хассетта, Росію не було включено до списку введених США мит, оскільки Вашингтон наразі веде з нею переговори.

Зазначимо, що раніше The New York Times припустив, що Дональд Трамп не запровадив мита проти Росії, оскільки планує використати їх як важіль впливу під час мирних переговорів щодо закінчення війни в Україні.

Нагадаємо, що американський президент вже погрожував запровадити мита для покупців російської нафти, якщо Путін відмовиться від припинення вогню.

Також видання допустило, що на рішення Трампа не накладати мита на Росію вплинув і склад російського експорту. Країна-агресор є третім за величиною постачальником добрив у США. А загальний обсяг її експорту добрив зріс за останній рік.