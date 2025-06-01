Торговельна політика Трампа найбільше шкодить економіці США – ОЕСР

Торговельна політика Трампа та політична невизначеність шкодять зростанню економіки у світі. Найбільше постраждають США, Канада, Мексика та Китай.

Як Трамп шкодить економіці

Глобальні економічні перспективи поступово погіршуються, повідомляє 24 Канал з посиланням на останній економічний прогноз ОЕСР.

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В огляді повідомили, що суттєвим бар’єром для зростання ВВП став вплив тарифного натиску американського президента, адже поєднання торговельних бар'єрів і невизначеності підриває довіру і стримує інвестиції.

Нині прогнозують уповільнення глобального зростання економіки з 3,3% у 2024 році до 2,9% як у 2025, так і у 2026 роках. Уповільнення буде найбільш концентрованим у США, Канаді, Мексиці та Китаї.

Зростання ВВП у Сполучених Штатах знизиться з 2,8% у 2024 році до 1,6% у 2025 році та 1,5% у 2026 році. У єврозоні прогнозується незначне посилення зростання з 0,8% у 2024 році до 1,0% у 2025 році та 1,2% у 2026 році. Зростання економіки Китаю знизиться з 5,0% у 2024 році до 4,7% у 2025 році та 4,3% у 2026 році.

Світова економіка перейшла від періоду стійкого зростання та зниження інфляції до більш невизначеного шляху. Урядам необхідно взаємодіяти один з одним, щоб позитивно та конструктивно вирішувати будь-які проблеми у світовій торговельній системі через діалог,

– каже Генеральний секретар ОЕСР Матіас Корман.

Як вирішити проблему

Значний тиск на торгівлю, геополітична невизначеність та скромні перспективи зростання підсилюють необхідність амбітних структурних реформ політики, які зміцнюють рівень життя та сприяють економічній конкурентоспроможності.

Інвестиції скорочуються з часів світової фінансової кризи, і це стримує зростання. Збільшення інвестицій у цифрову та засновану на знаннях економіку є позитивним явищем, але державні інвестиції залишаються у застої, а інвестиції в житло не встигають за попитом,

– вважає головний економіст ОЕСР Альваро Сантос Перейра.

Тому, за його словами, сміливий порядок денний політичних реформ для стимулювання інвестицій може побудувати сильнішу світову економіку для 21 століття.