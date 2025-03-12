12 березня, 12:13
Канаді вдалося: яке рішення щодо мит ухвалив Трамп
Основні тези
- Трамп відмовився від введення 50% мита на сталь і алюміній з Канади, але тариф 25% все ж впроваджено.
- Рішення про зменшення мит ухвалено після поступок Онтаріо.
Трамп відмовився від введення 50% мита на сталь і алюміній з Канади. Проте, тариф не буде скасовано повністю.
Якими будуть тарифи на сталь та алюміній для Канади
Тариф 25% таки впроваджено, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
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Рішення про зменшення мит було ухвалено на фоні поступок з боку Онтаріо. Річ у тім, що канадська провінція погодилась не вводити тарифи на електроенергію для США.
Після того, як президент Трамп пригрозив використати свої виконавчі повноваження, щоб відповісти колосальним 50% тарифом проти Канади, прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд поговорив із секретарем Лютніком, щоб повідомити, що він відступає від запровадження 25% збору на експорт електроенергії до США.
25% мита на сталь та алюміній набрали чинності опівночі 12 березня (за місцевим часом).
Зверніть увагу! Вказаний тариф набув чинності не тільки для Канади, а і інших торгівельних партнерів США.