На митниці ховається ще десь 10 – 12 мільярдів на місяць, – Гетманцев

Доходи держави у наступному році планується збільшити коштом викриття незаконних схем на митниці. Вилучені кошти допоможуть компенсувати дефіцит держбюджету.

Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю 24 каналу.

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Скільки податків не сплачується на митниці

Загалом від митниці у 2023 році очікується 120 – 130 мільярдів доходів. Приховані від сплати податки оцінюються в 10-12 мільярдів гривень щомісяця. За словами Данила Гетманцева, така практика під час війни – це мародерство. Отже, у 2023 році планують вилучити кошти, розкривши незаконні схеми на митниці. Також у 2023 році планують зібрати близько 30 мільярдів гривень акцизного податку.

Нардеп також наголошує на необхідності змін у податкових правилах України, а також викорінення ухилення від сплати податків задля вступу до ЄС.

Ніхто не дозволить у Європейському Союзі мати можливість ухилятися від оподаткування. Податки будуть сплачувати всі. Тому те, що треба буде зробити всім, – це відмовитися від наших солодких звичних практик з ухиленням від оподаткування, не скиглити про те, що це якось не відповідає нашим прагненням і побажанням, а зробити так, як є в ЄС. Це загальний тренд,

– підкреслює Гетманцев.

Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні діють нові правила на митниці. Домовленість, зокрема, передбачає включення України до Конвенцій ЄС у галузі транзиту товарів.

Нещодавно на митниці виявили низку злочинів: