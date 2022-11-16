На митниці ховається ще десь 10 – 12 мільярдів на місяць, – Гетманцев
Доходи держави у наступному році планується збільшити коштом викриття незаконних схем на митниці. Вилучені кошти допоможуть компенсувати дефіцит держбюджету.
Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю 24 каналу.
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Скільки податків не сплачується на митниці
Загалом від митниці у 2023 році очікується 120 – 130 мільярдів доходів. Приховані від сплати податки оцінюються в 10-12 мільярдів гривень щомісяця. За словами Данила Гетманцева, така практика під час війни – це мародерство. Отже, у 2023 році планують вилучити кошти, розкривши незаконні схеми на митниці. Також у 2023 році планують зібрати близько 30 мільярдів гривень акцизного податку.
Нардеп також наголошує на необхідності змін у податкових правилах України, а також викорінення ухилення від сплати податків задля вступу до ЄС.
Ніхто не дозволить у Європейському Союзі мати можливість ухилятися від оподаткування. Податки будуть сплачувати всі. Тому те, що треба буде зробити всім, – це відмовитися від наших солодких звичних практик з ухиленням від оподаткування, не скиглити про те, що це якось не відповідає нашим прагненням і побажанням, а зробити так, як є в ЄС. Це загальний тренд,
– підкреслює Гетманцев.
Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні діють нові правила на митниці. Домовленість, зокрема, передбачає включення України до Конвенцій ЄС у галузі транзиту товарів.
Нещодавно на митниці виявили низку злочинів:
- На кордоні з Угорщиною в автобусі з "паломниками" прикордонники виявили сигарети на понад 6 мільйонів гривень. Загалом з транспорту дістали понад 300 ящиків курива.
- Українські антикорупційні структури виявили на Одеській митниці гелікоптер Мі-2, який ще 8 місяців тому мав підправитись на передову.
- Слідчі ДБР розслідують незаконне розмитнення авто на Львівській митниці за нульовою ставкою після скасування пільгового режиму.