Уряд підтримав проєкт нового Митного кодексу: що зміниться для людей та бізнесу

Кабмін схвалив проєкт нового Митного кодексу і передає його до Верховної Ради. Документ містить 761 статтю та перехідні положення і має запровадити єдині з ЄС митні правила.

Навіщо потрібен новий кодекс

Про це розповіла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму дописі в соцмережах.

За словами прем'єрки, Митний кодекс європейського зразка стане ще одним важливим кроком для вступу України до Євросоюзу.

Це нові підходи до митних процедур, авторизацій, гарантій, декларування та звільнення від мита. Для українського бізнесу це означає більш зрозумілі та передбачувані правила, швидшу адаптацію до європейського ринку, спрощення логістики та нові можливості для торгівлі з державами-членами ЄС,

– наголосила прем'єрка.

У Міністерстві фінансів додали, що цей законопроєкт – важливий елемент виконання Розділу 29 "Митний союз" переговорного процесу щодо членства в ЄС.

Документ готували два роки у тісній співпраці з експертами Євросоюзу та місцевими фахівцями.

Проєкт нового Митного кодексу сприятиме перетворенню української митниці на безпековий кордон європейського зразка. Більшість положень нового Митного кодексу будуть зрозумілими як для бізнесу, так і для митників,

– пообіцяв міністр фінансів Сергій Марченко.

Основні нововведення у новому Кодексі полягають у повному переході на митну термінологію ЄС. Україна запровадить систему авторизацій, митних процедур.

Також документ передбачає європейський підхід до прийняття рішень, декларування, митного боргу, гарантій, звільнень від сплати мита тощо.

Фото: Що змінилося у новому Митному кодексі / Мінфін

Водночас під час прийняття нового кодексу збережуть безперервність процесів для людей та бізнесу. Зокрема, чинні авторизації продовжать діяти, а система "єдиного вікна" працюватиме у звичному режимі.

Фото: Що залишилось без змін у новому Митному кодексі / Мінфін

Зауважте! Після схвалення урядом новий Митний кодекс має розглянути та ухвалити Верховна Рада.

Нагадаємо, торік фахівці Міністерства фінансів та Держмитслужби за підтримки експертів проєктів технічної допомоги ЄС розробили проєкт нового Митного кодексу України.

Також уряд ухвалив протокольне рішення, яким доручив Офісу з питань європейської інтеграції направити текст проєкту Митного кодексу до Європейської комісії для проведення офіційної оцінки документа.

Крім цього, Міністерство фінансів сформувало робочу групу за участю представників громадськості для консультацій та обговорення нового кодексу. Після цього проєкт документа доопрацьовували з урахуванням зауважень і пропозицій.

Після отримання висновків Єврокомісії Мінфін спільно з Державною митною службою, робочою групою та експертами програм технічної підтримки ЄС продовжили доопрацювання проєкту Митного кодексу України.