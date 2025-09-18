Індія очікує значного пом'якшення торговельної політики з боку США в найближчі місяці. Там висловили упевненість, що Вашингтон скасує додаткові штрафні мита та знизить загальні тарифні ставки на імпортні товари.

На скільки США знизять мита проти Індії?

США можуть незабаром скасувати штрафні мита на імпорт індійських товарів, а також знизити взаємні мита з нинішніх 25% до 10-15%, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Про можливе скасування тарифів заявив у четвер, 18 вересня, головний економічний радник Індії Ананта Нагесваран.

Я особисто впевнений, що в найближчі кілька місяців, якщо не раніше, ми побачимо рішення принаймні щодо додаткового штрафного мита в розмірі 25%. Також може статися так, що взаємне мито в розмірі 25% також знизиться до рівня, який ми раніше очікували, – десь між 10% і 15%,

– сказав він.

Чому США можуть знизити мита проти Індії?

Як зазначається, Індія та США провели "позитивні" та "перспективні" торговельні переговори у вівторок, 16 вересня, що дало надію на прорив після того, як президент Дональд Трамп ввів штрафні тарифи на країну за купівлю російської нафти.

Важливо! Трамп ввів штрафний 25-відсотковий збір на Індію з 27 серпня, подвоївши загальні тарифи до 50%. Це відбулось на тлі зусиль Вашингтона посилити тиск на Москву через її вторгнення в Україну.

Трамп і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявили, що провели телефонну розмову, під час якої американський президент подякував Моді за допомогу в припиненні війни між Росією та Україною.

Жоден з них не надав деталей щодо будь-якої угоди щодо України, але дзвінок, як зазначається, став ознакою подальшого потепління у відносинах між США та Індією, які загострилися в останні місяці.

Примітно! Індійські акції продовжили зростання після коментарів Нагесварана про зниження мит, а індекс фондового ринку Індії досягнув тижневого максимуму.

Що потрібно знати про мита Трампа проти Індії?