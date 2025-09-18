На сколько США снизят пошлины против Индии?

США могут вскоре отменить штрафные пошлины на импорт индийских товаров, а также снизить взаимные пошлины с нынешних 25% до 10-15%, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

О возможной отмене тарифов заявил в четверг, 18 сентября, главный экономический советник Индии Ананта Нагесваран.

Я лично уверен, что в ближайшие несколько месяцев, если не раньше, мы увидим решение по крайней мере по дополнительной штрафной пошлине в размере 25%. Также может случиться так, что взаимная пошлина в размере 25% также снизится до уровня, который мы ранее ожидали, – где-то между 10% и 15%,

– сказал он.

Почему США могут снизить пошлины против Индии?

Как отмечается, Индия и США провели "положительные" и "перспективные" торговые переговоры во вторник, 16 сентября, что дало надежду на прорыв после того, как президент Дональд Трамп ввел штрафные тарифы на страну за покупку российской нефти.

Важно! Трамп ввел штрафной 25-процентный сбор на Индию с 27 августа, удвоив общие тарифы до 50%. Это произошло на фоне усилий Вашингтона усилить давление на Москву из-за ее вторжения в Украину.

Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди заявили, что провели телефонный разговор, во время которого американский президент поблагодарил Моди за помощь в прекращении войны между Россией и Украиной.

Ни один из них не предоставил деталей относительно какого-либо соглашения по Украине, но звонок, как отмечается, стал признаком дальнейшего потепления в отношениях между США и Индией, которые обострились в последние месяцы.

Примечательно! Индийские акции продолжили рост после комментариев Нагесварана о снижении пошлин, а индекс фондового рынка Индии достиг недельного максимума.

Что нужно знать о пошлинах Трампа против Индии?