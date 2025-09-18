На скільки США знизять мита проти Індії?

США можуть незабаром скасувати штрафні мита на імпорт індійських товарів, а також знизити взаємні мита з нинішніх 25% до 10-15%, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Про можливе скасування тарифів заявив у четвер, 18 вересня, головний економічний радник Індії Ананта Нагесваран.

Я особисто впевнений, що в найближчі кілька місяців, якщо не раніше, ми побачимо рішення принаймні щодо додаткового штрафного мита в розмірі 25%. Також може статися так, що взаємне мито в розмірі 25% також знизиться до рівня, який ми раніше очікували, – десь між 10% і 15%,

– сказав він.

Чому США можуть знизити мита проти Індії?

Як зазначається, Індія та США провели "позитивні" та "перспективні" торговельні переговори у вівторок, 16 вересня, що дало надію на прорив після того, як президент Дональд Трамп ввів штрафні тарифи на країну за купівлю російської нафти.

Важливо! Трамп ввів штрафний 25-відсотковий збір на Індію з 27 серпня, подвоївши загальні тарифи до 50%. Це відбулось на тлі зусиль Вашингтона посилити тиск на Москву через її вторгнення в Україну.

Трамп і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявили, що провели телефонну розмову, під час якої американський президент подякував Моді за допомогу в припиненні війни між Росією та Україною.

Жоден з них не надав деталей щодо будь-якої угоди щодо України, але дзвінок, як зазначається, став ознакою подальшого потепління у відносинах між США та Індією, які загострилися в останні місяці.

Примітно! Індійські акції продовжили зростання після коментарів Нагесварана про зниження мит, а індекс фондового ринку Індії досягнув тижневого максимуму.

Що потрібно знати про мита Трампа проти Індії?