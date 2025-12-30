У 2025 році Україна отримала понад 50 мільярдів доларів міжнародної підтримки

У 2025 році Україна залучила 52,4 мільярда доларів США зовнішнього фінансування. Міжнародна підтримка дала змогу повністю забезпечити соціально-гуманітарні видатки.

Якою була міжнародна підтримка?

Водночас усі внутрішні фінансові ресурси спрямували на сектор безпеки та оборони. Деталі розповіли в Міністерстві фінансів України у вівторок, 30 грудня, передає 24 Канал.

За словами очільника відомства Сергія Марченка, обсяг міжнародної фінансової підтримки став результатом плідної роботи команди президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Юлії Свириденко, уряду, Мінфіну та партнерів.

У 2025 році ці кошти дозволили повністю забезпечити ключові соціально-гуманітарні видатки: пенсійні виплати, заробітні плати, зокрема в освіті та охороні здоров'я, соціальний захист населення та гуманітарні програми. Зокрема, серед донорів:

37,9 мільярда доларів США – ERA Loans (умовні боргові зобов'язання);

12,1 мільярда доларів США – ЄС, Ukraine Facility (11,5 мільярда – кредити, 668 мільйонів – гранти);

912 мільйонів доларів США – МВФ (кредити), оскільки Україна успішно пройшла два перегляди програми Extended Fund Facility;

733 мільйони доларів США – Світовий банк (кредити);

453 мільйони доларів США – Японія (кредити);

232 мільйони доларів США – БРРЄ (кредити).

До слова, найбільший обсяг бюджетної підтримки (понад 70%) надійшов у межах механізму країн G7 ERA Loans. Кошти погашають завдяки доходам від заморожених активів Росії. Загальний обсяг складає 50 мільярдів доларів США на 2025 – 2026 роки. ЄС уже спрямував свою частину в рамках інструменту – це 18,1 мільярда євро.

Японія надала Україні допомогу в межах трьох проєктів Світового банку:

DRIVE – 190 мільйонів доларів на підвищення стійкості національної дорожньої мережі, модернізації інфраструктури й відновлення мостів;

SURGE – 183 мільйонів доларів на створення сучасної системи управління публічними інвестиціями в умовах війни та післявоєнного відновлення;

RISE – 80 мільйонів доларів на розв'язання критичних проблем, що перешкоджають стійкості, зростанню та сталому розвитку приватного сектору.

Водночас від Банку розвитку Ради Європи Україна отримала кошти на безперервне фінансування виплат для ВПО, зокрема покриття витрат на житло, харчування, медичну допомогу та освіту дітей.

У наступному році виклики зберігаються. Ми вже маємо досягнення у мобілізації необхідних ресурсів і впевненість щодо того, що пріоритетні видатки буде профінансовано,

– підсумував Марченко.

Цікаво! Загалом від початку повномасштабної війни, міжнародні партнери спрямували до України майже 168 мільярдів доларів США бюджетної підтримки. Зокрема, за даними Свириденко, лише ЄС надав 70,7 мільярда євро.

Що відомо про нову програму МВФ?