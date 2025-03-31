Молдова висловила інтерес до використання українських газових сховищ

Молдова зацікавлена в тому, щоб використати українські газові сховища для створення резервів газу. Це було проговорено на зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка з міністром енергетики Молдови Доріном Жунгієту.

Молдова та українські газові сховища

Під час зустрічі обговорювались питання енергетичної безпеки обох країн, розвитку альтернативних маршрутів постачання газу, постачання електроенергії та інтеграції енергетичних ринків, передає 24 Канал з посиланням на Міненерго.

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Окремо було акцентовано на необхідності координації з ЄС, а молдовська сторона підтвердила свою зацікавленість у використанні українських газових сховищ для створення резервів газу.

Також обговорювалися питання співпраці у сфері електроенергетики та можливі напрямки допомоги України у забезпеченні електропостачання споживачів Молдови. Було відзначено важливість збереження лімітів ENTSO-E для можливостей імпорту електроенергії до України та Молдови з європейських країн,

– зазначили в Міненерго.

Було відзначено готовність до подальшої співпраці в енергетичній сфері, зокрема для досягнення спільних євроінтеграційних цілей.

До слова! Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко під час засідання Ради міністрів енергетики ЄС у Брюсселі підтримав ініціативу Європейської комісії щодо створення стратегічних запасів газу на основі українських підземних газових сховищ.