Пенсія плюс зарплата: чи може пенсіонер отримувати обидва доходи одночасно

Поєднання пенсії та зарплати для пенсіонерів залишається актуальною темою. Як закон дозволяє отримувати обидва доходи одночасно та чи можна продовжувати працювати після виходу на пенсію, читайте далі.

Чи будуть платити пенсію, якщо пенсіонер працює?

Працівники пенсійного віку мають повне право продовжувати працювати та отримувати зарплату, навіть після виходу на пенсію. Досягнення пенсійного віку не є законною підставою для звільнення, наголошують у Держпраці, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Допомога пенсіонерам 2026: кому дадуть одноразову виплату

При цьому, Кодекс законів про працю прямо забороняє дискримінацію за віком. Звільнення можливе лише за законними підставами, як от скорочення штату або систематичне порушення трудової дисципліни.

Важливо! Під час воєнного стану діють спрощені правила, але вони не стосуються працівниць у відпустках по вагітності, пологах чи догляду за дитиною до трьох років.

Які переваги мають працюючі пенсіонери?

Як повідомляють у Пенсійному фонді, працюючі пенсіонери під час щорічної індексації пенсії можуть отримувати збільшені виплати.

Перерахунок проводиться для тих, хто має щонайменше 24 місяці страхового стажу після призначення пенсії або попередньої індексації, а також для тих, хто має менший стаж, але подав відповідну заяву.

Додатково пенсіонери, які продовжують працювати, отримують надбавку за кожен рік страхового стажу понад норму. У 2025 році її розмір становить 1% від пенсії, але не більше 1% мінімальної пенсії за віком (23,61 гривні).

Важливо! Надбавки нараховуються за роки стажу, що перевищують встановлені межі, залежно від дати призначення пенсії та статі отримувача.

Чи оподатковують пенсію в Україні?