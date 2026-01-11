Мобілізація пенсіонерів у 2026 році: чи можуть призвати попри вік

Під час загальної мобілізації військовому обліку підлягають громадяни віком від 18 до 60 років. Пенсійний статус сам по собі не звільняє від призову, проте закон передбачає винятки для окремих категорій громадян.

Чи можуть мобілізувати пенсіонера?

У 2026 році пенсіонери залишаються частиною мобілізаційного ресурсу, проте закон визначає чіткі винятки, пише 24 Канал з посиланням на статтю 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Звільнення від призову можуть отримати громадяни старше 60 років, особи з інвалідністю, непридатні за станом здоров’я, а також ті, хто доглядає за непрацездатними родичами або має особливі заслуги перед державою.

Одночасно військові пенсіонери, які ще не досягли похилого віку та залишаються придатними до служби, можуть бути повторно залучені до мобілізації під час воєнного стану.

Довідково: За даними Пенсійного фонду, яку вказує "Телеграф", станом на червень 2025 року понад 160 тисяч осіб віком 45 – 60 років отримували пенсії за вислугу років. Більшість із них ще працездатні та можуть виконувати завдання у штабах, технічних або інженерних підрозділах.

Водночас Міністерство оборони наголошує: пенсійний статус сам по собі не звільняє від мобілізації. Граничний вік перебування у запасі це 60 років для рядового та офіцерського складу та 65 років для генералів.

До цього ж, навіть під час служби пенсіонери продовжують отримувати пенсійні виплати.

Чи можуть укласти контракт люди старше 60 років?

Закон, ухвалений Верховною Радою 16 липня 2025 року, дозволяє під час воєнного стану укладати контракти з людьми старше 60 років. Для офіцерів рішення погоджує Генштаб, для інших – командир частини та військово-лікарська комісія.

Начальник Генштабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов підкреслює, що пенсіонери пісня 60 років мають особливу цінність для армії. Їхній досвід і професійні навички потрібні у ремонтних підрозділах, логістиці, водінні спеціальної техніки та медичних закладах.

Чи звільняються від мобілізації військові пенсіонери?