Жінкам можуть заборонити виїзд за кордон, але лише за деяких підстав
Жінкам в Україні під час воєнного стану можна залишати країну. Йдеться навіть про тих, хто став на військовий облік, як-от жінки-медики. Втім попри це є окремі випадки, коли виїзд буде заборонено.
Коли українки не можуть виїжджати за кордон
Як розповідають на сторінці Юридичного радника внутрішньо переміщених осіб, в умовах воєнного стану українські жінки можуть виїжджати за кордон. Втім у деяких випадках їм можуть відмовити.
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Згідно із законом про порядок виїзду з України й в'їзду в Україну громадян, є чіткий перелік підстав для тимчасового обмеження права виїжджати за кордон. Йдеться про такі:
- Відсутність паспорта громадянина України для виїзду за кордон, службового паспорта, дипломатичного паспорта тощо,
- Перебування під адміністративним наглядом Національної поліції,
- Обізнані з відомостями, які становлять державну таємницю,
- Застосовано запобіжний захід у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством,
- Засуджені за вчинення кримінального правопорушення,
- Керівники юридичної особи або постійного представництва нерезидента, що не виконує податкові зобовʼязання та має податковий борг, що перевищує 1 мільйон гривень і який не сплачений протягом 240 календарних днів з дня вручення податкової вимоги,
- Присутні адміністративні стягнення за вчинення правопорушення, крім випадку, коли є згода на виїзд дитини другого з батьків,
- Ухиляння від виконання зобов’язань, покладених на них судовим рішенням або рішенням інших органів.
Що передбачено для військовозобов'язаних жінок
Фактично військовозобовʼязана жінка без документів, які підтверджують наявність відстрочки, не може виїжджати з країни. Втім прикордонники на сьогодні не вимагають у них документів про військовий облік.
- Жінки в Україні мають право добровільно стати на військовий облік. Водночас медики та фармацевти це зробити мають обов'язково.
- Як наголошують на офіційній сторінці Сухопутних військах ЗСУ, постановка на військовий облік – це не мобілізація жінок, а лише узагальнення даних про наявний резерв фахівців.
Відповідно обмежити виїзд за кордон можуть лише тим жінкам, яких мобілізували, та жінкам-держслужбовцям без належних підстав.