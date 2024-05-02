Когда украинки не могут выезжать за границу

Как рассказывают на странице Юридического советника внутренне перемещенных лиц, в условиях военного положения украинские женщины могут выезжать за границу. Впрочем, в некоторых случаях им могут отказать.

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Согласно закону о порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан, есть четкий перечень оснований для временного ограничения права выезжать за границу. Речь идет о таких:

Отсутствие паспорта гражданина Украины для выезда за границу, служебного паспорта, дипломатического паспорта и т.д,

Пребывание под административным надзором Национальной полиции,

Осведомлены со сведениями, которые составляют государственную тайну,

Применена мера пресечения в порядке, предусмотренном уголовным процессуальным законодательством,

Осуждены за совершение уголовного правонарушения,

Руководители юридического лица или постоянного представительства нерезидента, что не выполняет налоговые обязательства и имеет налоговый долг, превышающий 1 миллион гривен и который не уплачен в течение 240 календарных дней со дня вручения налогового требования,

Присутствуют административные взыскания за совершение правонарушения, кроме случая, когда есть согласие на выезд ребенка второго родителя,

Уклонение от выполнения обязательств, возложенных на них судебным решением или решением других органов.

Что предусмотрено для военнообязанных женщин

Фактически военнообязанная женщина без документов, подтверждающих наличие отсрочки, не может выезжать из страны. Впрочем, пограничники на сегодня не требуют у них документов о воинском учете.

Женщины в Украине имеют право добровольно стать на воинский учет. В то же время медики и фармацевты это сделать должны обязательно.

Как отмечают на официальной странице Сухопутных войсках ВСУ, постановка на воинский учет – это не мобилизация женщин, а лишь обобщение данных об имеющемся резерве специалистов.

Напоминаем! Согласно новому порядку воинского учета с 1 октября 2023 года стать на учет обязаны все женщины-медики, то есть врачи, медсестры, стоматологи, акушерки, фармацевты, в возрасте от 18 до 60 лет. Что касается других женщин со специальностями, которые связаны с военной, они могут стать на учет по желанию. Полный перечень профессий по ссылке.

Соответственно ограничить выезд за границу могут только тем женщинам, которых мобилизовали, и женщинам-госслужащим без надлежащих оснований.