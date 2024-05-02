Коли українки не можуть виїжджати за кордон

Як розповідають на сторінці Юридичного радника внутрішньо переміщених осіб, в умовах воєнного стану українські жінки можуть виїжджати за кордон. Втім у деяких випадках їм можуть відмовити.

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Згідно із законом про порядок виїзду з України й в'їзду в Україну громадян, є чіткий перелік підстав для тимчасового обмеження права виїжджати за кордон. Йдеться про такі:

Відсутність паспорта громадянина України для виїзду за кордон, службового паспорта, дипломатичного паспорта тощо,

Перебування під адміністративним наглядом Національної поліції,

Обізнані з відомостями, які становлять державну таємницю,

Застосовано запобіжний захід у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством,

Засуджені за вчинення кримінального правопорушення,

Керівники юридичної особи або постійного представництва нерезидента, що не виконує податкові зобовʼязання та має податковий борг, що перевищує 1 мільйон гривень і який не сплачений протягом 240 календарних днів з дня вручення податкової вимоги,

Присутні адміністративні стягнення за вчинення правопорушення, крім випадку, коли є згода на виїзд дитини другого з батьків,

Ухиляння від виконання зобов’язань, покладених на них судовим рішенням або рішенням інших органів.

Що передбачено для військовозобов'язаних жінок

Фактично військовозобовʼязана жінка без документів, які підтверджують наявність відстрочки, не може виїжджати з країни. Втім прикордонники на сьогодні не вимагають у них документів про військовий облік.

Жінки в Україні мають право добровільно стати на військовий облік. Водночас медики та фармацевти це зробити мають обов'язково.

Як наголошують на офіційній сторінці Сухопутних військах ЗСУ, постановка на військовий облік – це не мобілізація жінок, а лише узагальнення даних про наявний резерв фахівців.

Нагадуємо! Відповідно до нового порядку військового обліку з 1 жовтня 2023 року стати на облік зобов'язані всі жінки-медики, тобто лікарі, медсестри, стоматологи, акушерки, фармацевти, віком від 18 до 60 років. Що стосується інших жінок зі спеціальностями, які пов'язані з військовою, вони можуть стати на облік за бажанням. Повний перелік професій за посиланням.

Відповідно обмежити виїзд за кордон можуть лише тим жінкам, яких мобілізували, та жінкам-держслужбовцям без належних підстав.