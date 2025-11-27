Податок на Temu й викорінення "ФОП замість найму": чого вимагають в України в обмін на гроші МВФ

У найближчі 4 роки Україна може отримати 8,1 мільярда доларів від Міжнародного валютного фонду. Кошти нададуть в обмін на продовження реформ і закриття лазівок в оподаткуванні, як-от схеми з працевлаштуванням через ФОП, відсутність податків на товари з китайських маркетплейсів та продажі через цифрові платформи.

Яку користь Україні принесе співпраця з МВФ?

Україна домовилася з МВФ про нову програму фінансової підтримки, яка вимагає посилення роботи над детінізацією економіки. Економіст Олег Гетман у коментарі 24 Каналу розповів, що ця співпраця принесе користь державі й містить низку важливих моментів.

Олег Гетман Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Абсолютна більшість пунктів програми МВФ корисна, позитивна й реально зробить велику користь для нашої країни. Вони змушують робити те, що певні представники влади робити не хочуть. Наприклад, скасувати пільги на китайські посилки, які викривляють конкуренцію й вбивають українського виробника, цифрові платформи, незалежність НАБУ і САП.

МВФ та влада України досягли угоди на рівні персоналу щодо нової програми на 8,1 мільярда доларів США. Її реалізують у межах Механізму розширеного фінансування (The Extended Fund Facility). Надалі програму розглядатиме Рада директорів МВФ, яка й ухвалить остаточне рішення.

Основою програми має стати комплекс заходів для підтримки макроекономічної стабільності країни, боротьби з корупцією, покращення врядування тощо.

Економіст Олег Гетман говорить, що важливість співпраці з МВФ полягає в тому, що на неї орієнтуються міжнародні донори, які можуть надавати фінансову підтримку Україні.

МВФ – це маяк. На нього орієнтуються інші величезні грантодавці, що країна в адекваті, виконує умови якісної й фахової програми МВФ, і що можна їй ще дати кошти. До цих восьми мільярдів додасться ще 40 – 60 мільярдів від Світового банку, від європейців – за програмою Ukraine Facility, від інших міжнародних організацій і країн, які орієнтуються на те, чи виконуємо ми меморандум із МВФ,

– каже експерт.

Що має виконати Україна в обмін на гроші від МВФ?

З оприлюдненого пресрелізу Міжнародного валютного фонду відомо, що в межах співпраці Україна має докласти зусиль для уникнення неефективних витрат або нових податкових пільг.

Водночас держава має зберігати незалежні антикорупційні інституції й продовжувати реформу податкової та митної служб. Також від України очікують посилення боротьби з неформальною економічною діяльністю, яка не оподатковується.

Зверніть увагу! Влада України зобов’яжеться працювати над мобілізацією внутрішніх доходів, які разом із донорським фінансуванням потрібні для забезпечення стійкості боргу, тобто здатності держави виконувати свої боргові зобов’язання.

Ключові відомі наразі вимоги МВФ передбачають посилення роботи над:

запобіганням уникненню податків або ухиленню від них;

розширенням податкової бази, зокрема шляхом оподаткування продажів через цифрові платформи – так званий податок на Uklon і Glovo;

закриттям митних лазівок для імпорту товарів – податок на посилки з китайських маркетплейсів, як-от Temu та AliExpress, чия вартість не перевищує 150 євро;

скасуванням пільг для реєстрації платника ПДВ;

посиленням конкуренції в державних закупівлях;

усуненням лазівок у чинному трудовому кодексі – ліквідації схеми "ФОП замість найму".

Економіст Олег Гетман оцінює більшість пунктів програми як позитивні, проте зауважує про ризики від одного з них. Йдеться про скасування пільг для реєстрації платника ПДВ.

На думку експерта, такий захід може завдати шкоди дрібним підприємцям на спрощеній системі оподаткування. Експерт каже, що деталізований документ з програмою МВФ прояснить ситуацію й дасть розуміння напрямку подальшого діалогу зі стейкхолдерами щодо цього пункту.

