Якщо пенсія до 10 тисяч гривень: яку щомісячну доплату можуть оформити українці

Українці, чия пенсія разом з іншими соцвиплатами не перевищує 10 340 гривень, можуть сподіватися на щомісячну надбавку. Однак для отримання грошей потрібно також досягнути певного віку.

За якої умови можна отримати надбавку до пенсії?

Про те, хто з українських пенсіонерів може отримати доплату, пише РадіоТрек.

Певні категорії пенсіонерів мають право на надбавку до щомісячних виплат. Йдеться про людей віком від 70 років. Однак є умова для отримання додаткових коштів.

Потрібно, щоб загальний розмір пенсії з усіма іншими надбавками, які сукупно має пенсіонер, не перевищували рівень середньої зарплати в Україні. Нині показник незмінний від 2020 року й становить 10 340,35 гривні.

Зауважте! Індексація пенсій, яку проводили 1 березня 2026 року, не вплинула на розмір доплати. Надбавку за віком не перераховували, сума залишилась незмінною.

Загалом такий вид доплати до пенсії поділяють на 3 види, залежно від віку пенсіонера.

Людина на пенсії у віці від 70 до 75 років додатково отримує 300 гривень.

Якщо вік пенсіонера від 75 до 80 років – щомісячна надбавка буде становити 456 гривень.

Для пенсіонерів старше 80 років – доплата до пенсії становить 570 гривень.

Що відомо про рівень забезпечення пенсіонерів в Україні?

З початком широкомасштабної війни в Україні змінився рівень бідності, показники стали гіршими. В інтерв'ю для ЦЕС (Центру економічної стратегії) директорка Інституту демографії та досліджень якості життя імені Птухи Елла Лібанова зазначила, що нині рівень бідності сягає третини.

Якщо перед ковідом ми говорили про 20 – 23%, тепер ми говоримо про 30%,

– пояснила демографка.

Відповідне становище змушує людей виживати, тож очевидно, що навіть пенсіонерам доводиться працювати.

Директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський теж зазначав, що вже в найближчому майбутньому на Україну чекатимуть такі наслідки:

На українців чекає робота до 70 – 75 років. Багато людей будуть змушені працювати до глибокої старості, фактично помираючи на робочому місці, бо пенсії не вистачатиме,

– зазначав Вишлінський.

Потреба пенсіонерів у додатковій роботі та наслідки російської війни в Україні фактично створюють новий вид економіки, який має вигідно розв'язати питання для обох сторін.

Зокрема Інститут демографії за ініціативи Елли Лібанової пропонує ініціативу "Срібна економіка України: потенціал покоління 55+". Відомо, що програма допоможе подолати кадровий дефіцит і залучить більше людей до роботи на економіку країни.

Зокрема це пов'язано з тим, що до 2030 року кожний четвертий українець буде старшим від 60 років.

Тож, в уряді вже зараз готують проєкт, який забезпечить комфортне залучення пенсіонерів до роботи. "Досвід має значення" – це ініціатива, за якою до 500 роботодавців створять до 1300 робочих місць спеціально для того, щоб допомогти українцям у віці 50+ років знайти роботу.

Так, мають з'явитись системні рішення до ситуації, в якій Україна опиниться буквально через кілька років, коли молодих кадрів буде ще менше.

Що ще потрібно знати про забезпечення пенсіонерів?

Юристка з питань пенсійного забезпечення Альона Чмона пояснює, що в Україні поєднання роботи та пенсії – доволі поширений варіант. Він не обмежується законодавством. Тож, українці користуються можливістю.

Єдине, що потрібно враховувати – певні обмеження, коли пенсію можуть тимчасово не платити. Наприклад, у ситуаціях, коли людина вийшла на заслужений відпочинок, а потім повернулась на роботу на посаду держслужбовця.