Сума надбавки до пенсії вас вразить: скільки держава платить за догляд

Пенсійна надбавка за догляд в Україні досі передбачена, але її розмір здивує, адже він зовсім невеликий. Які категорії пенсіонерів можуть на неї розраховувати та як правильно оформити виплати, щоб не втратити право на надбавку, читайте далі.

Яка сума надбавки до пенсії за догляд?

Надбавка до пенсії за догляд в Україні досі передбачена, проте її розмір здивує. Вона становить всього 50 гривень, пише 24 Канал із посиланням на постанову Кабміну № 654.

Отримати її зможуть у 2026 році:

особи з інвалідністю I групи;

одинокі особи з інвалідністю II групи, які потребують постійного стороннього догляду або досягли пенсійного віку;

одинокі особи з інвалідністю III групи, які досягли пенсійного віку;

одинокі пенсіонери за віком або за вислугу років, які потребують постійного стороннього догляду та отримують пенсію за законами України про державне пенсійне страхування або про пенсійне забезпечення колишніх військових.

Зверніть увагу! Надбавка не нараховується тим, хто вже отримує державну соціальну допомогу на догляд відповідно до закону про соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію.

Яка є державна соціальна допомога на догляд?

Компенсацію можуть отримати члени родини пенсіонерів, які потребують постійної опіки. Для цього обов’язково потрібен медичний висновок, що підтверджує необхідність сторонньої допомоги, зазначають у Кабінеті Міністрів України.

Родич, який претендує на компенсацію, повинен проживати разом із пенсіонером і вести спільне господарство. Подати заявку можна у будь-якому відділенні Пенсійного фонду України, надавши паспорт, ідентифікаційний код, довідку про доходи та медичне підтвердження потреби у догляді.

Яка ще є виплата для пенсіонерів до пенсії?