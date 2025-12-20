Сума надбавки до пенсії вас вразить: скільки держава платить за догляд
- Надбавка до пенсії за догляд в Україні складає всього 50 гривень і на неї можуть розраховувати особи з інвалідністю та одинокі пенсіонери, які потребують стороннього догляду.
- Для отримання компенсації родичам, які доглядають за такими пенсіонерами, необхідно мати медичний висновок про необхідність допомоги і подати відповідні документи до Пенсійного фонду України.
Пенсійна надбавка за догляд в Україні досі передбачена, але її розмір здивує, адже він зовсім невеликий. Які категорії пенсіонерів можуть на неї розраховувати та як правильно оформити виплати, щоб не втратити право на надбавку, читайте далі.
Яка сума надбавки до пенсії за догляд?
Надбавка до пенсії за догляд в Україні досі передбачена, проте її розмір здивує. Вона становить всього 50 гривень, пише 24 Канал із посиланням на постанову Кабміну № 654.
Отримати її зможуть у 2026 році:
- особи з інвалідністю I групи;
- одинокі особи з інвалідністю II групи, які потребують постійного стороннього догляду або досягли пенсійного віку;
- одинокі особи з інвалідністю III групи, які досягли пенсійного віку;
- одинокі пенсіонери за віком або за вислугу років, які потребують постійного стороннього догляду та отримують пенсію за законами України про державне пенсійне страхування або про пенсійне забезпечення колишніх військових.
Зверніть увагу! Надбавка не нараховується тим, хто вже отримує державну соціальну допомогу на догляд відповідно до закону про соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію.
Яка є державна соціальна допомога на догляд?
Компенсацію можуть отримати члени родини пенсіонерів, які потребують постійної опіки. Для цього обов’язково потрібен медичний висновок, що підтверджує необхідність сторонньої допомоги, зазначають у Кабінеті Міністрів України.
Родич, який претендує на компенсацію, повинен проживати разом із пенсіонером і вести спільне господарство. Подати заявку можна у будь-якому відділенні Пенсійного фонду України, надавши паспорт, ідентифікаційний код, довідку про доходи та медичне підтвердження потреби у догляді.
Яка ще є виплата для пенсіонерів до пенсії?
Допомога в розмірі 6 500 гривень у 2025 – 2026 роках передбачена для найбільш уразливих категорій населення та надає додаткову фінансову підтримку тим, хто її потребує.
За інформацією Пенсійного фонду України, скористатися цією допомогою можуть одинокі пенсіонери, які встигли подати звернення до 17 грудня поточного року.
При цьому розмір їхньої пенсії не повинен перевищувати чотири прожиткові мінімуми для непрацездатних, враховуючи надбавку на догляд, яка становить 50 гривень.