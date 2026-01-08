Деякі українці, які мають онуків, можуть претендувати на надбавку до пенсії

В Україні пенсіонери можуть отримувати від держави не лише основну виплату, а й додаткові надбавки. Зокрема, йдеться про осіб, що мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей або онуків.

Яку суму можуть додати до пенсії?

Така надбавка призначається до пенсії за віком, по інвалідності та за вислугу років. Деталі пояснює 24 Канал із посиланням на постанову №654 Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян".

Дивіться також Зростання мінімальної й максимальної пенсії в Україні: кому підвищили виплати у 2026 році

Особлива надбавка передбачена для пенсіонерів, що не працюють (тобто припинили роботу або не зареєстровані як фізична особа-підприємець) і мають на своєму утриманні дітей до 18 років.

Її розмір – 150 гривень на кожну дитину.

Однак оформити надбавку може лише один з батьків (пенсіонерів у сім'ї), а нарахування здійснюється до досягнення дитиною повноліття.

Зверніть увагу! На дітей, які отримують пенсію або державну соціальну допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", надбавка до пенсії не нараховується.

Як оформити надбавку до пенсії?

Для призначення надбавки необхідно зібрати такі документи:

заява про призначення чи перерахунок пенсії (згідно з додатком 1 постанови № 22-1 правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року);

паспорт пенсіонера;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

трудова книжка пенсіонера або інші документи, які підтверджують, що пенсіонер не працює (не здійснює підприємницьку діяльність);

свідоцтво про народження дитини, яка перебуває на утриманні пенсіонера;

довідка уповноважених органів з місця проживання (органів управління житловим фондом, відділу реєстрації місця проживання) про перебування на утриманні чи про спільне проживання із заявником.

Окрім того, потрібна довідка про неотримання соціальної допомоги на дитину, стосовно якої призначається надбавка.

У пенсійному фонді також розповіли, що подати заяву та відповідні документи можна онлайн – через вебпортал електронних послуг.

Які ще доплати до пенсій можливі?