Некоторые украинцы, имеющие внуков, могут претендовать на прибавку к пенсии
- Пенсионеры в Украине, которые не работают и имеют на содержании детей до 18 лет, могут получить надбавку к пенсии.
- Это 150 гривен ежемесячно до достижения ребенком совершеннолетия.
В Украине пенсионеры могут получать от государства не только основную выплату, но и дополнительные надбавки. В частности, речь идет о лицах, имеющих на своем попечении несовершенолетних детей или внуков.
Какую сумму могут добавить к пенсии?
Такая надбавка назначается к пенсии по возрасту, по инвалидности и за выслугу лет. Детали объясняет 24 Канал со ссылкой на постановление №654 Кабинета Министров Украины от 16 июля 2008 года "О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан".
Особая надбавка предусмотрена для неработающих пенсионеров (которыепрекратили работу или не зарегистрированы как физическое лицо-предприниматель) и имеющих на своем попечении детей до 18 лет.
Ее размер – 150 гривен на каждого ребенка.
Однако оформить надбавку может только один из родителей (пенсионеров в семье), а начисление осуществляется до достижения ребенком совершеннолетия.
Обратите внимание! На детей, которые получают пенсию или государственную социальную помощь в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", надбавка к пенсии не начисляется.
Как оформить надбавку к пенсии?
Для назначения надбавки необходимо собрать следующие документы:
- заявление о назначении или перерасчете пенсии (согласно приложению 1 постановления № 22-1 правления Пенсионного фонда Украины от 25 ноября 2005 года);
- паспорт пенсионера;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);
- трудовая книжка пенсионера или другие документы, которые подтверждают, что пенсионер не работает (не осуществляет предпринимательскую деятельность);
- свидетельство о рождении ребенка, который находится на содержании пенсионера;
- справка уполномоченных органов с места жительства (органов управления жилищным фондом, отдела регистрации места жительства) о пребывании на иждивении или о совместном проживании с заявителем.
Кроме того, нужна справка о неполучении социальной помощи на ребенка, в отношении которого назначается надбавка.
У пенсионном фонде также рассказали, что подать заявление и соответствующие документы можно онлайн – через вебпортал электронных услуг.
Какие еще доплаты к пенсиям возможны?
Для пенсионеров старше 65 лет, с достаточным страховым стажем, минимальная пенсия составляет 40% от минимальной зарплаты (которая составляет 8 647 гривен), но не менее прожиточного минимума (2 595 гривен в 2026 году).
Кроме того, после достижения определенного возраста пенсионерам автоматически назначают ежемесячные компенсационные выплаты к пенсии. Это 300 гривен в возрасте от 70 до 75 лет, 456 гривен в возрасте от 75 до 80 лет и 570 гривен в возрасте от 80 лет.
Также люди со статусом одинокого пенсионера, что предусматривает отсутствие родственников независимо от места проживания, могут получить от государства помощь на уход – 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.