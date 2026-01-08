Некоторые украинцы, имеющие внуков, могут претендовать на прибавку к пенсии

В Украине пенсионеры могут получать от государства не только основную выплату, но и дополнительные надбавки. В частности, речь идет о лицах, имеющих на своем попечении несовершенолетних детей или внуков.

Какую сумму могут добавить к пенсии?

Такая надбавка назначается к пенсии по возрасту, по инвалидности и за выслугу лет. Детали объясняет 24 Канал со ссылкой на постановление №654 Кабинета Министров Украины от 16 июля 2008 года "О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан".

Особая надбавка предусмотрена для неработающих пенсионеров (которыепрекратили работу или не зарегистрированы как физическое лицо-предприниматель) и имеющих на своем попечении детей до 18 лет.

Ее размер – 150 гривен на каждого ребенка.

Однако оформить надбавку может только один из родителей (пенсионеров в семье), а начисление осуществляется до достижения ребенком совершеннолетия.

Обратите внимание! На детей, которые получают пенсию или государственную социальную помощь в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", надбавка к пенсии не начисляется.

Как оформить надбавку к пенсии?

Для назначения надбавки необходимо собрать следующие документы:

заявление о назначении или перерасчете пенсии (согласно приложению 1 постановления № 22-1 правления Пенсионного фонда Украины от 25 ноября 2005 года);

паспорт пенсионера;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);

трудовая книжка пенсионера или другие документы, которые подтверждают, что пенсионер не работает (не осуществляет предпринимательскую деятельность);

свидетельство о рождении ребенка, который находится на содержании пенсионера;

справка уполномоченных органов с места жительства (органов управления жилищным фондом, отдела регистрации места жительства) о пребывании на иждивении или о совместном проживании с заявителем.

Кроме того, нужна справка о неполучении социальной помощи на ребенка, в отношении которого назначается надбавка.

У пенсионном фонде также рассказали, что подать заявление и соответствующие документы можно онлайн – через вебпортал электронных услуг.

Какие еще доплаты к пенсиям возможны?