Деякі пенсіонери зможуть отримати доплати до пенсії у вересні. Для цього слід відповідати певним вимогам.

Хто отримає у вересні надбавки до виплат?

Мова йде про вікові надбавки, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Яка пенсія по інвалідності чекає на людей без стажу і хто її може отримати

Згідно з інформацією, розмір щомісячної компенсаційної доплати залежить від віку пенсіонера або пенсіонерки. Тому доплату починають нараховувати від дня досягнення цього віку.

Тобто нарахування грошової доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження. Тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до даної кількості днів.

Які ще вимоги для отримання доплати? Водночас вік – не єдина вимога Пенсійного фонду. Право на доплату мають ті особи, загальний розмір пенсії яких не перевищує 10 340,35 гривні. Чому саме така сума? Це розмір середньої заробітної плати в Україні, який застосовується для обчислення пенсії за 2020 рік. Річ у тім, що саме з цього року було встановлено дану доплату.

Таким чином, пенсіонери, яким у вересні буде від 70 до 75 років, виплачується компенсаційна виплата в розмірі 300 гривень.

Літнім людям віком від 75 до 80 років ‒ 456 гривень.

Українці віком від 80 років можуть розраховувати на доплату до пенсії у розмірі до 570 гривень.

Зверніть увагу! До пенсії доплачується лише одна компенсаційна доплата, що означає, що декілька доплат за різні вікові категорії не доплачуються. Тобто якщо після досягнення віку 70 років людина отримала 300 гривень, то після 75 років – лише 456 гривень, а після 80 років – тільки 570 гривень.

Який пенсійний вік в Україні?