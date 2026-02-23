"Дружба" не пошкоджена: Угорщина звинувачує Україну в шантажі

МЗС Угорщини має нову думку щодо роботи трубопроводу "Дружба". Цього разу виявилося, що Росія не пошкоджувала об'єкт і це відповідальність України.

Чи був пошкоджений нафтопровід "Дружба"?

Про те, як змінилася думка Угорщини, йдеться в повідомленні Суспільного.

Так, відповідаючи на питання журналістів, міністр зовнішніх справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Росія не пошкоджувала трубопровід. А припинення його роботи – політичне рішення України.

Нафтопровід "Дружба" не зазнав жодного російського удару. Сам трубопровід не був пошкоджений. І наразі немає жодної фізичної причини чи перешкоди для відновлення постачання. Ось і все. Це суто політичне рішення України,

– каже міністр.

Він додав, що українська влада застосовує проти Угорщини шантаж, аби вплинути на позицію щодо членства в ЄС та інших важливих питань.

Яка позиція Єврокомісії?

У ЄС зокрема не залишили питання без уваги. ЄП пише, що речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен під час спілкування з журналістами повідомила, що загрози в енергетичній ситуації для Угорщини та Словаччини немає.

Вона зазначила, що це пов'язано із руйнуванням українського нафтопроводу "Дружба", однак акцентувала, що спричинена ситуація "атаками безпілотників з боку Росії, які зруйнували ту конкретну ділянку".

Що ще відомо про реакцію Угорщини та Словаччини?

Напередодні Сіярто пригрозив Україні, що новий пакет санкцій проти Росії не буде ухвалено, поки "Дружба" не відносить роботу.

Саме так Угорщина вирішила вплинути на дійсно важливі рішення для Києва, як відповідь на обмеження роботи трубопроводу.

Зокрема Словаччина повністю підтримує Угорщину й готова вдатися до обмежень аварійного електропостачання в Україну.