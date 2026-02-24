Не пускають до "Дружби": у Словаччині виступили з новою претензією до України

Через чеговий російський обстріл української інфраструктури робота нафтопроводу "Дружба" зупинилася. Однак у Братиславі скаржаться, що не отримали від Києва відповідної інформації.

На що скаржаться у Словаччині?

Ба більше, українська сторона нібито не дозволяє словацьким фахівцям відвідати місце удару, аби разом розібратися в "ситуації". Про це заявив міністр закордонних справ Юрай Бланар під час закритого засідання Ради ЄС, передає "Суспільне".

Дивіться також Газ і нафта в Україні під ударами: які наслідки та чи можливі відключення не лише світла

Деталі про виступ Бланара на засіданні повідомили журналістам у словацькому МЗС. Очільник відомства розповів, що Україна нібито й досі не надала необхідну інформацію про масштаби пошкодження російськими військами нафтопроводу "Дружба", а також можливості відновлення постачання нафти.

Підхід української сторони для нас незрозумілий. Вона не спілкується з нами й не надає нам відповідної інформації, попри те, що ми просили дозволити нашим представникам відвідати місце пошкодження,

– пояснив дипломат.

За його словами, Словаччина звернулася до єврокомісара з енергетики Дана Йоргенсена, аби той надіслав на місце інспекцію для оцінки, чи справді транзит наразі не можна продовжувати.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ писали, що Україна буцімто пропонувала використовувати для транзиту нафти в Угорщину та Словаччину інші шляхи, як-от нафтопровід "Одеса – Броди".

Водночас в Угорщині переконані – "Дружба" не пошкоджена, а зупинка її роботи є лише "політичним рішенням" Києва.

Як Словаччина шантажує Україну?

Бланар також вихвалявся енергетичною допомогою та підтримкою цивільного населення. Словаччина, мовляв, постачає газ через реверс і забезпечує аварійне електропостачання, а ще покриває продукцією Slovnaft 15% споживання дизпалива в Україні.

Ми допомагаємо Україні в максимально можливій мірі. Ми не розуміємо, чому відповідної реакції не надходить з іншого боку…

– обурився міністр.

Наостанок він висловив сподівання, що українська сторона використає час для переговорів, і вживати заходів не доведеться.