Відновлення нафтопроводу "Дружба" не відрізняється від зняття санкцій з Росії, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відновлення нафтопроводу "Дружба" не відрізняється від зняття санкцій з Росії.

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами 24 Каналу 14 березня.

Як Україна ставиться до відновлення "Дружби"?

Володимир Зеленський зазначив, що ключове питання полягає не у строках ремонту нафтопроводу "Дружба", а в тому, що Європа взагалі розглядає можливість відновлення імпорту російської нафти.

Перше питання – всі разом вирішили відновити експорт російської нафти? Я сказав, що мені складно, тому що лідери хочуть перестрибнути цей крок. Це неправильно,

– сказав президент.

За словами Зеленського, його фактично змушують відновити роботу нафтопроводу "Дружба", однак це не надто відрізняється від зняття санкцій з Росії.

Чому ми можемо в одному випадку казати Сполученим Штатам Америки, що ми проти зняття санкцій, а з іншого боку, змушувати Україну відновити нафту через "Дружбу" ще й по політичній ціні, якою оплачується антиєвропейська політика? Це також своєрідне зняття санкцій,

– пояснив він.

Президент водночас додав, що в умовах, коли на Україну тиснутимуть і вимагатимуть в обмін на відновлення роботи нафтогону розблокування допомоги у 90 мільярдів євро, він буде змушений піти на такий крок.

Що відбувається з нафтопроводом?