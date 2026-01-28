Уряд призначив новий склад наглядової ради Енергоатома

Уряд призначив новий склад наглядової ради НАЕК "Енергоатом" на підставі подання номінаційного комітету. Це рішення має важливе значення для оновлення менеджменту стратегічного державного підприємства.

Нова наглядова рада розпочне свою роботу з аналізу попередньої роботи на підприємстві. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Хто увійшов до нового складу наглядової ради Енергоатома?

Нова наглядова рада складається з семи членів. Незалежними членами стали Руміна Велші, Лаура Гарбенчуте-Бакієне, Патрік Фрагман та Бріс Буюон – міжнародні фахівці з досвідом у ядерній енергетиці, фінансах, управлінні ризиками та юридичному регулюванні.

Представниками держави обрані заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин та державний секретар Міністерства енергетики Максим Малашкін.

Конкурс відбувся за участі незалежних представників ЄС, ЄБРР, IFC та бізнес-омбудсмена у повній відкритій процедурі, передбаченій для стратегічних державних підприємств.

Під час першої зустрічі нова наглядова рада отримала завдання терміново призначити нове керівництво компанії. Уряд доручив замінити тимчасове керівництво на період призначення нового менеджменту.

Крім того, рада проведе повний аналіз попередньої діяльності Енергоатома – договорів, закупівель та аукціонів з продажу електроенергії, з урахуванням даних від правоохоронних органів, медіа та народних депутатів.

Що відомо про ситуацію з Енергоатомом?