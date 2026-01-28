Новый наблюдательный совет начнет свою работу с анализа предыдущей работы на предприятии. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Кто вошел в новый состав наблюдательного совета Энергоатома?
Новый наблюдательный совет состоит из семи членов. Независимыми членами стали Румина Велши, Лаура Гарбенчуте-Бакиене, Патрик Фрагман и Брис Буюон – международные специалисты с опытом в ядерной энергетике, финансах, управлении рисками и юридическом регулировании.
Представителями государства избраны заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратив, председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин и государственный секретарь Министерства энергетики Максим Малашкин.
Конкурс состоялся при участии независимых представителей ЕС, ЕБРР, IFC и бизнес-омбудсмена в полной открытой процедуре, предусмотренной для стратегических государственных предприятий.
Во время первой встречи новый наблюдательный совет получил задание срочно назначить новое руководство компании. Правительство поручило заменить временное руководство на период назначения нового менеджмента.
Кроме того, совет проведет полный анализ предыдущей деятельности Энергоатома – договоров, закупок и аукционов по продаже электроэнергии, с учетом данных от правоохранительных органов, медиа и народных депутатов.
Что известно о ситуации с Энергоатомом?
В ноябре 2025 года стало известно о масштабной коррупции в сфере энергетики. НАБУ и САП провели операцию и установили, что участники группы выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".
Следователи проводили обыски у бизнесмена Тимура Миндича, министра юстиции Германа Галущенко и на территории предприятия. В деле о коррупции в энергетике задержаны пять человек и еще семеро получили подозрения.
Нардеп Ярослав Железняк заявил, что наблюдательный совет Энергоатома не предотвратил коррупцию, при этом его члены получали огромные зарплаты. Государственная аудиторская служба Украины начала аудит Энергоатома.