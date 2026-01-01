Зарплати стануть меншими: що й коли Україні принесе накопичувальна пенсійна система

Накопичувальна система передбачає заощадження для майбутньої пенсії з власної зарплати. У разі впровадження вона буде обов’язковою для всіх українців.

Що таке накопичувальна система?

Накопичувальна система є одним із рівнів пенсійного забезпечення, який передбачає додаткові заощадження на старість. В Україні вона наразі не діє, проте законодавча база для її впровадження існує, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики.

Дивіться також Підвищення пенсій 2026: для кого буде перерахунок у новому році

За даними Мінсоцполітики, система пенсійного забезпечення в Україні має три рівні:

солідарна система;

обов'язкова накопичувальна система;

добровільні пенсійні накопичення.

Перший рівень є основним, де виплати забезпечує Пенсійний фонд. Фінансування в такій системі відбувається переважно завдяки сплаті 22% єдиного соціального внеску.

Другий рівень нині не впроваджений в Україні, він передбачає можливість відкладати власні кошти на майбутню пенсію до спеціального Накопичувального фонду. Особливість цієї системи полягає в тому, що такі заощадження є обов'язковими для громадян.

Третій рівень – так звана приватна пенсія, тобто додаткові накопичення на старість у недержавних пенсійних фондах з власної ініціативи. В Україні діють кількадесят таких установ.

Як має працювати накопичувальна система?

За даними Пенсійного фонду, частина обов'язкових внесків до пенсійної системи має акумулюватися в Накопичувальному фонді та обліковуватись на рахунках громадян, які сплачують внески.

Своєю чергою, їх інвестуватимуть в економіку України для отримання доходу й збереження купівельної спроможності цих грошей у майбутньому.

Ставка внесків зростатиме поступово на 1% щороку, починаючи з 2% до 7%. При цьому пенсійні внески перерозподілять між роботодавцем та застрахованою особою.

Зверніть увагу! В умовах накопичувальної системи участь громадян віком від 18 до 35 років може бути обов'язковою, а від 35 років – добровільною.

Накопичені на рахунках гроші будуть власністю громадян. Скористатися ними можна при досягненні пенсійного віку або у випадку настання інвалідності чи переїзду за кордон – раніше визначеного терміну.

Які переваги й недоліки накопичувальної пенсії?

Серед ключових переваг накопичувальної системи:

можливість успадкування пенсійних заощаджень;

прозорість накопичень;

у випадку критичних життєвих ситуацій – можливість повного або часткового використання накопичень до настання пенсійного віку;

допуск до роботи в системі виключно тих недержавних пенсійних фондів, які відповідають визначеним законодавством критеріям, – для захисту активів.

Проте існують також можливі ризики, пов'язані з потребою інвестувати накопичення в надійні інструменти, аби зберегти кошти від інфляції. Крім того, в умовах нестабільної економіки втрати можуть перевищити внески.

Водночас вилучення на накопичення навіть кількох відсотків ЄСВ зменшить надходження до Пенсійного фонду. Це може погіршити становище з виплатами наявним пенсіонерам і вимагатиме додаткових дотацій з держбюджету.

Коли планують упроваджувати накопичувальну систему?