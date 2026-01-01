Зарплати стануть меншими: що й коли Україні принесе накопичувальна пенсійна система
- Накопичувальна пенсійна система в Україні передбачає обов'язкові заощадження на старість із власної зарплати, які можуть інвестуватись в економіку.
- Озвучували плани на впровадження накопичувальної системи у 2026 році, проте існують ризики для спроби її реалізації в умовах економічної нестабільності та війни.
Накопичувальна система передбачає заощадження для майбутньої пенсії з власної зарплати. У разі впровадження вона буде обов’язковою для всіх українців.
Що таке накопичувальна система?
Накопичувальна система є одним із рівнів пенсійного забезпечення, який передбачає додаткові заощадження на старість. В Україні вона наразі не діє, проте законодавча база для її впровадження існує, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики.
За даними Мінсоцполітики, система пенсійного забезпечення в Україні має три рівні:
- солідарна система;
- обов'язкова накопичувальна система;
- добровільні пенсійні накопичення.
Перший рівень є основним, де виплати забезпечує Пенсійний фонд. Фінансування в такій системі відбувається переважно завдяки сплаті 22% єдиного соціального внеску.
Другий рівень нині не впроваджений в Україні, він передбачає можливість відкладати власні кошти на майбутню пенсію до спеціального Накопичувального фонду. Особливість цієї системи полягає в тому, що такі заощадження є обов'язковими для громадян.
Третій рівень – так звана приватна пенсія, тобто додаткові накопичення на старість у недержавних пенсійних фондах з власної ініціативи. В Україні діють кількадесят таких установ.
Як має працювати накопичувальна система?
За даними Пенсійного фонду, частина обов'язкових внесків до пенсійної системи має акумулюватися в Накопичувальному фонді та обліковуватись на рахунках громадян, які сплачують внески.
Своєю чергою, їх інвестуватимуть в економіку України для отримання доходу й збереження купівельної спроможності цих грошей у майбутньому.
Ставка внесків зростатиме поступово на 1% щороку, починаючи з 2% до 7%. При цьому пенсійні внески перерозподілять між роботодавцем та застрахованою особою.
Зверніть увагу! В умовах накопичувальної системи участь громадян віком від 18 до 35 років може бути обов'язковою, а від 35 років – добровільною.
Накопичені на рахунках гроші будуть власністю громадян. Скористатися ними можна при досягненні пенсійного віку або у випадку настання інвалідності чи переїзду за кордон – раніше визначеного терміну.
Які переваги й недоліки накопичувальної пенсії?
Серед ключових переваг накопичувальної системи:
- можливість успадкування пенсійних заощаджень;
- прозорість накопичень;
- у випадку критичних життєвих ситуацій – можливість повного або часткового використання накопичень до настання пенсійного віку;
- допуск до роботи в системі виключно тих недержавних пенсійних фондів, які відповідають визначеним законодавством критеріям, – для захисту активів.
Проте існують також можливі ризики, пов'язані з потребою інвестувати накопичення в надійні інструменти, аби зберегти кошти від інфляції. Крім того, в умовах нестабільної економіки втрати можуть перевищити внески.
Водночас вилучення на накопичення навіть кількох відсотків ЄСВ зменшить надходження до Пенсійного фонду. Це може погіршити становище з виплатами наявним пенсіонерам і вимагатиме додаткових дотацій з держбюджету.
Коли планують упроваджувати накопичувальну систему?
- На початку 2025 року в Україні обговорювали перспективу впровадження накопичувальної пенсійної системи. Зокрема говорили, що її можуть ввести у 2026 році.
- МВФ висловив позицію, що Україні зарано впроваджувати накопичувальну пенсію. Для позитивних результатів від такого кроку потрібне зростання економіки впродовж принаймні кількох років.
- Експерти говорять, що перш ніж робити це, Україна має врахувати досвід деяких країн Європи, де впроваджували накопичувальну систему, зокрема негативних результатів.
- На думку експерта з пенсійних питань Андрія Павловського, без вивчення досвіду Польщі, Чехії та Угорщини для України в умовах війни й економічної кризи є ризик перетворення накопичувальної системи на велику фінансову піраміду.
- У вересні 2025 року в Уряді анонсували запровадження нової моделі пенсійної системи. Вона передбачає оновлення механізмів соціального захисту зміну та підходів до нарахувань.