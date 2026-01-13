"Національний кешбек" можуть збільшити: яких українських товарів це стосується
- "Національний кешбек", що передбачає компенсацію 10% суми на купівлю українських товарів, планують модифікувати.
- Відсоток компенсації можуть підвищити на товари категорій, де відчувається найбільший тиск імпорту.
"Національний кешбек" передбачає компенсацію від держави 10% суми, витраченої на купівлю українських товарів. Однак найближчим часом уряд планує модифікувати програму.
Як змінять "Національний кешбек"?
Відсоток на певні товари можуть підвищити, тоді як на інші – знизити або взагалі відмінити. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева для LIGA.net.
Державну програму планують модифікувати, аби надати ще більше переваг українським товарам там, де є високий тиск імпорту.
Наприклад, до нас звернулися виробники молочної продукції з пропозицією підвищити відсоток кешбеку за покупку твердих сирів, оскільки в цій категорії відчувають найбільший тиск імпорту,
– розповів міністр.
Водночас кешбек можуть знизити або взагалі відмінити для деяких інших найменувань, де імпорт не становить загрози.
За словами Соболева, це стало б "додатковим аргументом" у конкурентній боротьбі за українського споживача.
Нагадаємо, за даними опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, позитивний ефект від "Національного кешбеку" відчув кожен п'ятий бізнес в Україні. Водночас 41,9% підприємств заявили, що програма не вплинула на їхню діяльність.
Як оформити "Національний кешбек"?
Для участі в програмі покупцеві потрібно авторизуватися в застосунку Дія, обрати один із 20 банків-учасників програми та відкрити в ньому спеціальну картку. Під час оформлення слід дати згоду на обробку транзакцій.
Покупки необхідно оплачувати карткою в магазині, який є учасником програми. Товари можна перевірити через сканер у застосунку Дія або на сайті "Зроблено в Україні".
Наразі отримані за "Національний кешбек" кошти можна витратити на комунальні послуги, харчові продукти (окрім підакцизних товарів), ліки, книги, поштові послуги, благодійність.