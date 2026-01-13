Как изменят "Национальный кэшбэк"?

Процент на определенные товары могут повысить, тогда как на другие – снизить или вообще отменить. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексея Соболева для LIGA.net.

Государственную программу планируют модифицировать, чтобы предоставить еще больше преимуществ украинским товарам там, где есть высокое давление импорта.

Например, к нам обратились производители молочной продукции с предложением повысить процент кэшбека за покупку твердых сыров, поскольку в этой категории испытывают наибольшее давление импорта,

– рассказал министр.

В то же время кэшбек могут снизить или вообще отменить для некоторых других наименований, где импорт не представляет угрозы.

По словам Соболева, это стало бы "дополнительным аргументом" в конкурентной борьбе за украинского потребителя.

Напомним, по данным опроса Института экономических исследований и политических консультаций, положительный эффект от "Национального кэшбека" почувствовал каждый пятый бизнес в Украине. В то же время 41,9% предприятий заявили, что программа не повлияла на их деятельность.

Как оформить "Национальный кэшбек"?